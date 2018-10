L' Inter domina all' Olimpico

Napoli - l'Intervento da record al Policlinico : ricostruita parete addominale con separazione dei componenti : Durante la settimana appena trascorsa è stato effettuato, per la prima volta nel Sud Italia, un intervento di ricostruzione della parete addominale con separazione dei componenti mediante l'utilizzo ...

Xavi : 'Barcellona-Inter del 2010? Che pena essere eliminati dopo aver dominato. E l'arbitro non ci aiutò' : Alla vigilia del match di Champions League tra Barcellona e Inter, l'ex capitano blaugrana Xavi ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport , nella quale non ha parlato solo della sfida di stasera e dello storico precedente del 2010, ma anche del calcio italiano e dei suoi protagonisti. ' Chiuderò col calcio giocato al termine di ...

Inter - che Brozovic : domina in Serie A per regia - corsa e Interdizione : Luciano Spalletti: impresa compiuta. La scommessa dell'allenatore toscano, fino a questo momento, è stata vinta: Marcelo Brozovic, il giocatore discontinuo e fischiato dal pubblico, è diventato il ...

Simoni : “Inter di un’altra categoria - derby dominato!” : Dopo il derby vinto dall’Inter con un gol di Icardi nei minuti finali, anche Gigi Simoni ha voluto dire la sua. L’ex allenatore neroazzurro lo ha fatto in esclusiva ai microfoni di direttagol.it. Simoni ha voluto far capire l’importanza di questa vittoria per l’Inter di Spalletti, una vittoria che mette la squadra quasi al […] L'articolo Simoni: “Inter di un’altra categoria, derby dominato!” ...

Sacchi : 'L'Inter è stata dominata per 85 minuti dal Tottenham - Spalletti ha un problema' : L'Inter è tornata in Champions League dopo sei anni e mezzo e lo ha fatto alla sua maniera, vincendo una partita in maniera pazza, andando sotto con il Tottenham per la rete di Eriksen, ma trovando la forza di reagire, pareggiando con Mauro Icardi all'86' e trovando il gol vittoria al 92' con Matìas Vecino. Un match che ha fatto discutere per la telecronaca Sky [VIDEO] di Riccardo Trevisani e Daniele Adani, a detta di alcuni troppo accesa, ma ...