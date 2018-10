Ligue 1 | Mbappé e Draxler decidono il classico di Francia | Marsiglia-Psg 0-2

Ligue 1 - Psg-Amiens 5-0 : decima vittoria di fila. Mbappé da record - Verratti si ferma : L'invincibile PSG . La squadra di Tuchel batte 5-0 l'Amiens e fa 10 su 10 in Ligue-1 . Un inizio perfetto per i parigini, che eguagliano la Roma di Garcia del 2013-2014 . Nel mirino ci sono ora le ...

Psg - che record per Kylian Mbappé : il francese è il giocatore più giovane a segnare un poker in Ligue 1 : I quattro gol rifilati al Lione hanno reso Mbappé il giocatore più giovane a siglare un poker in Ligue 1 Il francese Kylian Mbappé continua ad accumulare record di precocità: l’attaccante del Paris Saint-Germain è diventato il giocatore più giovane domenica a segnare un poker di gol in Ligue 1. Lo ha affermato la società statistica Opta, da quando la Ligue 1 è stata creata 45 anni fa, nessun giocatore aveva segnato quattro gol in una ...

Ligue 1 - manita del Psg contro il Lione : Mbappé segna 4 gol in 13 minuti : Il Psg vince 5-0 contro l'Olympique Lione e continua la sua marcia solitaria al comando della Ligue 1 a punteggio pieno dopo nove giornate. Mattatore della serata è stato Kylian Mbappè, autore di ...

Ligue1 - il Psg vola : Mbappé superstar e Lione al tappeto : Parigini a punteggio pieno: decidono Neymar e quattro reti del francese. Crisi Monaco, bene il Marsiglia

Ligue1 - cinquina Psg sul Lione : Mbappe show con 4 gol : Il 5-0 sembra scontato, ma solo a prima vista. Perché anche se finora il Psg non ha mai segnato meno di tre reti a partita, contro il Lione, i campioni di Francia hanno dovuto faticare per imporsi, in ...

Psg - Mbappe squalificato per tre giornate in Ligue 1 : L'asso francese, campione del mondo 2018, è stato punito duramente per la violenta reazione contro Savanier dopo aver subito un fallo di gioco. Mbappe, rialzatosi a seguito dell'intervento falloso, ...

Ligue 1 - Psg-Angers 3-1 : è festa con Cavani - Mbappé e Neymar : Il campione del mondo opta per l'appoggio a Neymar che di sinistro piazza nell'angolino. Poi è gara a senso unico fino, con le giocate show di Ney. Ma allo scadere Areola viene salvato dalla traversa,...