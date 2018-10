Lewis Hamilton ha vinto il Mondiale di Formula 1

'Eguagliare Fangio - incredibile' - Lewis Hamilton - : Roma, 29 ott., askanews, - 'Sono qui dal 2013, eguagliare quello che ha fatto Fangio con la Mercedes è una sensazione incredibile. È una sensazione molto strana quella che provo ora'. Lewis Hamilton ...

Formula 1 : Lewis Hamilton campione del mondo : A conclusione del GP del Messico, al britannico basta il quarto posto per laurearsi campione del mondo per la quinta volta

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “Non mi piace perdere - ma bisogna fare i complimenti a Lewis Hamilton” : Sebastian Vettel ha un sorriso amaro al termine del Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno. Il tedesco, infatti, compie una splendida rimonta e conclude una gara solida, ricca di sorpassi e senza il minimo errore, ma non è soddisfatto. Questa domenica, dopotutto, consegna il titolo iridato al suo rivale Lewis Hamilton, per cui il grande obiettivo stagionale svanisce anche con la matematica, dopo che era svanito sul campo già da tempo. ...

F1 – Lewis Hamilton riceve complimenti speciali via team radio : dall’altra parte c’è… Will Smith! [VIDEO] : Lewis Hamilton vince il quinto titolo mondiale di carriera, lo speciale team radio per il pilota britannico: dall’altra parte c’è Will Smith! Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale e riceve i complimenti dei suoi avversari, ma anche da parte di Will Smith. L’attore americano, suo grande fan e spettatore del Gp del Messico, è intervenuto nel team radio Mercedes nel finale della gara. “Congratulazioni ...

Lewis Hamilton - GP Messico F1 2018 : “Sensazione incredibile eguagliare Fangio! In gara ho faticato tantissimo…” : Lewis Hamilton è ufficialmente Campione del Mondo per la quinta volta nella sua carriera, eguagliando Juan Manuel Fangio e portandosi a -2 dai 7 titoli iridati di Michael Schumacher. L’inglese si è garantito la certezza aritmetica della vittoria del Campionato con un quarto posto ottenuto al termine della peggior gara dell’anno dal punto di vista delle prestazioni in pista. Le Mercedes hanno accusato un degrado degli pneumatici ...

F1 – Lewis Hamilton conquista il suo quinto mondiale - le prime parole da campione : “incredibile e surreale” : Lewis Hamilton commenta dopo il Gp del Messico la vittoria del suo quinto titolo mondiale: il britannico eguaglia così Juan Manuel Fangio Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione dell’olandese è coronata con il ...

