L' Eredità | Flavio Insinna e l' orrore di geografia in studio | roba da matti | dove piazzano

Eredità - Flavio Insinna e il mistero dell'audio interrotto. Il sospetto dei telespettatori : 'Cosa c'è dietro' : Giallo all' Eredità . Improvvisamente, nella puntata del 29 ottobre, l'audio va via e i teleschermi restano muti mentre scorrono le immagini del quiz di Flavio Insinna. Errore tecnico o scelta ...

L’Eredità - Flavio Insinna “rischia” il posto : ecco chi potrebbe sostituirlo. C’è già il nome : Un mese e qualche giorno per Flavio Insinna a L’Eredità eppure c’è già chi vorrebbe sostituirlo. Intanto, i concorrenti del programma di Raiuno continuano a fare gaffe su gaffe. Non c’è praticamente sera in cui conduttore e pubblico non restino di sasso di fronte a certi strafalcioni da far accapponare la pelle. Può capitare di avere un lapsus, specie quando si è di fronte a una telecamera (e a milioni di telespettatori) per la ...

L'Eredità - Flavio Insinna sostituito alla conduzione? C'è chi vuole Claudio Lippi : Non c'è pace tra il pubblico delL'Eredità con Flavio Insinna. Da quando il conduttore ha ereditato lo show, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, i telespettatori si sono divisi tra chi adorano il suo ...

L'Eredità - Flavio Insinna brutalizzato dalla campionessa Stefania : la frase oscena : Partenza al vetriolo per la puntata del 26 ottobre a L'eredità con la campionessa Stefania che subito lancia un'invettiva contro Flavio Insinna: 'Ascolta, io sono molto arrabbiata con te, perché sei ...

L’Eredità - la gaffe della concorrente che imbarazza Flavio Insinna e il pubblico : A ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna i concorrenti continuano a fare gaffe su gaffe. Non c’è praticamente sera in cui conduttore e pubblico non restino di sasso di fronte a certi strafalcioni da far accapponare la pelle. Può capitare di avere un lapsus, specie quando si è di fronte a una telecamera (e a milioni di telespettatori) per la prima volta, ma come abbiamo visto nelle ultime settimane, spesso chi gioca incappa in ...

L'Eredità - da Flavio Insinna la risposta lunare alla Ghigliottina : Stefania - ma cosa dici? Scatta il massacro : Una risposta strana, peculiare, un po' grottesca e sbagliatissima. Si parla de L'Eredità di Flavio Insinna su Rai 1 e della soluzione proposta dalla campionessa Stefania , al gioco finale, La ...

L'Eredità - la voce che può fregare il posto a Flavio Insinna : 'Torna Gabriele Corsi?' - l'indizio : Un tweet di Gabriele Corsi ha scatenato la curiosità dei telespettatori, soprattutto i fan delL'eredità rimasti delusi dal cambio con Flavio Insinna. Il conduttore ha pubblicato una foto in camerino ...

Flavio Insinna - trionfo d'ascolti dell'Eredità : Gerry Scotti in Caduta Libera : trionfo d'ascolto per Flavio Insinna . Su Rai1 L'Eredità " La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.180.000 spettatori , 20.4%, mentre L'Eredità ha raccolto 4.761.000 spettatori , 24%, . Su ...

L'Eredità - Flavio Insinna contestato per le critiche al campione Alessandro : 'Invece di essere contento...' : Alessandro è stato il grande protagonista dell'ultima puntata dell' Eredità . Giovane, colto, per alcuni fin troppo saccente, il ragazzo ha catalizzato molti commenti dei telespettatori su Twitter e, ...

L'Eredità - la zanzara che tormenta Flavio Insinna : il caso scuote il quiz di Rai 1 - telespettatori in rivolta : Una ghigliottina difficilissima, quella a L'Eredità di sabato 21 ottobre, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Nel gioco finale, gli indizi erano: leone, comune, pupa, Rita e killer.

Manuela Di Peda in fuga da L'Eredità/ Flavio Insinna perde la Campionessa in carica : "Impegni inderogabili" : Chi si era affezionato alla bella e dolce Manuela Di Peda d'ora in poi dovrà farne a meno visto che la Campionessa ha lasciato L'Eredità. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:45:00 GMT)

Polemica all’Eredità : ecco la domanda di Flavio Insinna su Cristiano Ronaldo : A L’Eredità spunta una domanda su Cristiano Ronaldo. Alla concorrente Flavio Insinna chiede: “Il calciatore Patrice Evra ha detto che è meglio dire “no” a Cristiano Ronaldo quando invita a fare cosa?”. E la domanda crea più di qualche imbarazzo in studio. Cristiano Ronaldo, accusato di stupro da Kathryn Mayorga, d’altronde non sta vivendo dei momenti facili. E qualcuno sui social ha sottolineato la ...

L'Eredità di Flavio Insinna - critiche e polemiche per la sorvegliata a vista : L'indignazione facile da tastiera non guarda in faccia nessuno, nemmeno i game show del preserale televisivo italiano, quelli nati con l'intento di includere direttamente gli spettatori nelle dinamiche televisive. Spettatori complici, chiamati a rispondere anche loro dal divano, che qualora scelti per concorrere in studio, alle prime difficoltà non esiteranno a sottolineare che "a casa sembrava più facile".Al pubblico che si riunisce ...