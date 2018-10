Leicester | Schmeichel ricorda Srivaddhanaprabha | ' Ha trasformato i miei sogni in realtà'

Leicester - Schmeichel dedica una lettera allo scomparso Presidente : Non solo ai nostri tifosi ma ai tifosi di tutto il mondo in ogni sport. Non molte persone l'hanno fatto. Quando mi ha preso nel 2011, mi ha detto che entro sei anni saremmo stati in Champions e che ...

Tragedia Leicester - Kasper Schmeichel scrive una commovente lettera al presidente Srivaddhanaprabha : Il presidente del Leicester Srivaddhanaprabha è deceduto a seguito di un terribile incidente con il proprio elicottero proprio dopo aver lasciato lo stadio Kasper Schmeichel ha scritto una lettera al suo presidente. Il patron del Leicester Srivaddhanaprabha è deceduto dopo la caduta del proprio elicottero, subito dopo aver lasciato lo stadio. "Mio caro presidente. Non riesco a credere a quello che ho visto l'altra notte, sono ...

