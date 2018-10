Leicester | Schmeichel ricorda il suo presidente | ' Ha reso possibile l' impossibile'

Tragedia Leicester - Kasper Schmeichel scrive una commovente lettera al presidente Srivaddhanaprabha : Il presidente del Leicester Srivaddhanaprabha è deceduto a seguito di un terribile incidente con il proprio elicottero proprio dopo aver lasciato lo stadio Kasper Schmeichel ha scritto una lettera al suo presidente. Il patron del Leicester Srivaddhanaprabha è deceduto dopo la caduta del proprio elicottero, subito dopo aver lasciato lo stadio. “Mio caro presidente. Non riesco a credere a quello che ho visto l’altra notte, sono ...

Leicester sotto shock - è morto il proprietario in un incidente aereo : le cause - Schmeichel in lacrime [AGGIORNAMENTI LIVE e VIDEO] : shock in casa Leicester, l’elicottero del proprietario Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato fuori al King Power Stadium subito dopo il pareggio contro il West Ham, il match è finito in pareggio. L’incidente è avvenuto nel parcheggio dello stadio e alcuni testimoni oculari hanno assistito allo schianto, subito dopo è scoppiato l’incendio. Secondo quanto riportano i media britannici il portiere Kasper Schmeichel ...

