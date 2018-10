Leicester | presidente morto nello schianto in elicottero Ultime notizie video | lettera

Leicester - ecco chi era il presidente Vichai Srivaddhanaprabha : Quarto uomo più ricco della Thailandia, acquistò la società inglese nel 2010, portandola in 6 anni a vincere la Premier League

Chi era il presidente del Leicester morto nell'incidente : Vichai Srivaddhanaprabha è, secondo la rivista Forbes , il nono uomo più ricco del mondo e il quarto più ricco della Thailandia con un patrimonio stimato di 4,9 miliardi di dollari. L'ascesa del ...

Chi era il presidente che compì il miracolo del Leicester ed è morto a due passi dallo stadio : Tragedia per il Leicester City, la squadra che nel 2016, con un campionato straordinario sotto la guida dell'italiano Claudio Ranieri , conquistò la Premier League. Al termine della partita in casa ...

Chi era il presidente che compì il miracolo del Leicester ed è morto a due passi dallo stadio : Tragedia per il Leicester City, la squadra che nel 2016, con un campionato straordinario sotto la guida dell'italiano Claudio Ranieri, conquistò la Premier League. Al termine della partita in casa contro il West Ham terminata 1 a 1, l'elicottero del proprietario, il miliardario thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato all'esterno del King Power Stadium. Il magnate era a bordo, hanno ...

