Leicester | dal decollo allo schianto in pochi attimi Il video ripreso da una telecamera

Vichai Srivaddhanaprabha - il magnate fuori dal comune che ha reso vincente il Leicester : Non era un magnate come tutti, Vichai Srivaddhanaprabha, ma forse non tutti i miliardari asiatici che controllano il calcio inglese sono come ce li immaginiamo. La città di Leicester fissa ancora il luogo dove è morto sabato in un incidente a bordo del suo elicottero il proprietario indonesiano dell