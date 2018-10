Lega a Bolsonaro | “Subito estradizione di Cesare Battisti” Brasile | “Regalo in arrivo”

fanpage

: ??#Salvini è stato il primo leader europeo a congratularsi con @jairbolsonaro per la storica vittoria in #Brasile! P… - LegaSalvini : ??#Salvini è stato il primo leader europeo a congratularsi con @jairbolsonaro per la storica vittoria in #Brasile! P… - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: ??#Salvini è stato il primo leader europeo a congratularsi con @jairbolsonaro per la storica vittoria in #Brasile! Presiden… - mariobortoluss1 : RT @Virus1979C: ormai i cittadini fanno l'esatto opposto di quello che consigliano giornaloni ed establishment vario. Brexit, Trump, voto a… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Laesulta per l'elezione di Javier, e preme affinché rispetti i patti e concesa subito l'diBattisti: "Avanti tutta con l'in Italia del terrorista comunistaBattisti che deve scontare anni di galera per i suoi atroci crimini e che in questi anni ha fatto la bella vita indifeso dalla sinistra al potere". .