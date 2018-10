Lecce | accoltella in strada la sua compagna accusandola di avere un amante | grave 28enne

Accoltellato e bruciato nel bergamasco - mistero sulla morte di un professore Lecce se. Si indaga per omicidio - : Ucciso a coltellate , bruciato e lasciato lì, nelle campagne al confine tra Entratico e Borgo di Terzo, dove è stato ritrovato dal figlio. Che cosa sia accaduto a Cosimo Errico, insegnante 58enne ...

Lecce : Stefania accoltellata dal fidanzato geloso - adesso lotta per la vita : Stefania De Marco, 27 anni, nella notte tra domenica e lunedì è stata aggredita brutalmente dal fidanzato che le ha inflitto sette coltellate, quattro all'addome e tre alla nuca. Una vera e propria tragedia quella che si è consumata in provincia di Lecce, con la ragazza ancora ricoverata - in prognosi riservata - all'ospedale Panico di Tricase. La giovane, nel momento della feroce aggressione, si trovava nell'abitazione del nonno dove è andata ...