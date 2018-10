Le molte novità del Sinodo dei giovani

Teatro Duse di Cortemaggiore - una stagione per tutti gusti e con molte novità. Il 20 ottobre si parte con Leonardo Manera. AUDIO : L'offerta degli appuntamenti è varia e spazia dalle commedie moderne al cinema per bambini, i grandi classici e il Teatro d'improvvisazione, le commedie dialettali e gli spettacoli per i più piccoli. ...

Bixby Vision 2.4 arriva su Samsung Galaxy S8 - S8 Plus e Note 8 con molte novità : Bixby Vision si aggiorna alla versione 2.4.01.7 portando diverse novità su Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8: tra queste le traduzioni in tempo reale (Live Translation) e le modalità, che per ora includono Amazon Assistant e Adobe Scan. L'articolo Bixby Vision 2.4 arriva su Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 con molte novità proviene da TuttoAndroid.