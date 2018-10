Le immagini dell' acqua alta a Venezia

Leicester - precipita l’elicottero con a bordo il presidente della squadra : le immagini subito dopo l’incidente : La partita di Premier League tra Leicester e West Ham finisce in tragedia. l’elicottero del presidente Vichai Srivaddhanaprabha si è schiantato all’esterno del King Power Stadium, in Inghilterra. Il velivolo, decollato come accadeva abitualmente dopo ogni gara dal cerchio del centrocampo, ha perso il controllo pochi istanti dopo esser partito, intorno alle 21.30 di sabato (le 20.30 in Inghilterra) ed è stato travolto dalle fiamme subito dopo ...

Tragedia Leicester – Spente le fiamme : le immagini del terribile schianto dell’elicottero del presidente [GALLERY] : Le spaventose IMMAGINI dello schianto dell’elicottero di Vichai Srivaddhanaprabha, presidente del Leicester Uno spaventoso boato, fumo e fiamme hanno squarciato questo sabato sera di fine ottobre con una terribile e straziante notizia: l’elicottero del presidente del Leicester è crollato a pochi metri dal King Power Stadium. E’ stata confermata la presenza a bordo dell’elicottero di Vichai Srivaddhanaprabha, ...

Ravenna - cede un ponte in diretta tv : muore un tecnico della Protezione civile. Le immagini del suo tentativo di fuga : Giovedì 25 ottobre è crollato un ponte a San Bartolo, nel Ravennate, mentre erano in corso le indagini dei tecnici della Protezione civile. L’incidente è stato ripreso, in diretta, da Tr24. Come si vede nelle immagini sul viadotto, poco prima del cedimento, c’erano due persone impegnate nel collaudo. Una di loro, Danilo Zavatta, 55 anni, non è riuscito a mettersi in salvo ed è morto schiacciato dalle macerie. La struttura, che ha ...

ESCLUSIVO. Le prime immagini dell'Arena Campovolo : Le immagini esclusive che potete osservare nei video pubblicati sono state girate ieri nell'area del Campovolo dove sorgerà la grande Arena per spettacoli ed eventi. I lavori procedono spediti. Sinora sono state completate le demolizioni delle costruzioni sull'area ed entro la fine della settimana entrante saranno completate le bonifiche ...

Hitman 2 : pubblicate le prime immagini dell'attore Sean Bean - il protagonista della missione Bersaglio Elusivo intitolata "L'Immortale" : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive pubblicano oggi i primi screenshot in-game dell'attore Sean Bean protagonista della missione Bersaglio Elusivo in Hitman 2. Bean vestirà i panni di Mark Faba un agente dell'MI5 ora diventato un assassino a pagamento noto ai più con il soprannome de "L'Immortale" per la sua abilità di fingersi morto. La prima missione Bersaglio Elusivo intitolata L'Immortale sarà disponibile dal 20 novembre ...

Tutti in fila per Alessandro - centinaia di ragazzi pronti a donare il midollo osseo per salvare il bimbo di un anno e mezzo Le immagini della lunga coda : Tutti in fila per donare il midollo osseo ad Alessandro. «Mi sono messa nei panni dei genitori del piccolo e ho sentito il dovere di assumermi questa responsabilità». Lo racconta...

Roma - cede scala mobile della metro Repubblica : il momento dell’incidente. Le immagini : Intorno alle 19, a Roma, le scale mobili della metro Repubblica sono cedute, causando il ferimento di diverse persone. Nel video, il momento dell’incidente. Secondo alcuni testimoni, i tifosi del Cska Mosca “ballavano e cantavano, fino a quando la scala ha ceduto”. L'articolo Roma, cede scala mobile della metro Repubblica: il momento dell’incidente. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.

Prime immagini della beta di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 - presto in roll out : Si avvicina il rilascio di Android 9 Pie in versione beta per Samsung Galaxy S9. In attesa di maggiori dettagli scopriamo le Prime immagini. L'articolo Prime immagini della beta di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9, presto in roll out proviene da TuttoAndroid.

Khashoggi - reporter ucciso : le immagini prima della scomparsa/ Video ultime notizie : “strangolato per errore” : Jamal Khashoggi, reporter ucciso: i nuovi dettagli sulle modalità della morte e ultime immagini poche ore prima della scomparsa in un Video esclusivo.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:27:00 GMT)

Palio di Siena - il momento della caduta di Raol. Le immagini dell’incidente che ha causato la morte del cavallo : Un video rilanciato da Rinaldo Sidoli mostra il momento drammatico della caduta che è costata la vita a Raol, cavallo in gara al Palio di Siena: “Bisogna dire basta allo svolgimento di manifestazioni che possono provocare danni e lesioni agli animali. Questi spettacoli sono un insulto alla vita e uno schiaffo all’immagine del Bel Paese. Dopo l’incidente di ieri (sabato, ndr) il minimo che si possa fare è fermare ...

Maltempo a Roma : grandine e strade allagate - soccorsi automobilisti bloccati. Chiuse 7 stazioni della metro | Le immagini : Bomba d’acqua dal centro al Tiburtino, con strade e negozi allagati, e pesanti disagi alla circolazione. Allagata la basilica di San Sebastiano: l’acqua ha raggiunto il mezzo metro

Roma - temporale e grandinata sulla Capitale : le immagini della tempesta : Una vera e propria tempesta. Un nubifragio accompagnato da un vento fortissimo e soprattutto da una grandinata impressionante. Un'ora di caos quella vissuta dalla Capitale a partire dalle 19.30 di ...