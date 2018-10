huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Le campagne M5S contro editoria e vitalizi. 'Battaglia' di assunzioni fra vice premier. Le ultime novità della manovra… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Le campagne M5S contro editoria e vitalizi. 'Battaglia' di assunzioni fra vice premier. Le ultime novità della manovra… - HuffPostItalia : Le campagne M5S contro editoria e vitalizi. 'Battaglia' di assunzioni fra vice premier. Le ultime novità della mano… - Missbillie10 : RT @fulviola78: @M5S_Camera Ho ricominciato a comprare repubblica e L’Espresso grazie alle vostre campagne di stampa. Ho rinnovato ora anch… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018)nella polizia penitenziaria e all'Ispettorato del lavoro che rappresentano una risposta dei 5 Stelle al piano di Matteo Salvini per potenziare le forze dell'ordine. E poi, ancora, la trasposizione nero su bianco dellaportata avanti da Luigi Di Maio e cioè la scure sull': dal 2020 salteranno contributi e sgravi tariffari. Ci sono anche tagli imponenti - pari al 30% del totale - per quelle Regioni che non si adegueranno alle norme nazionali in materia dientro sei mesi dall'entrata in vigore della manovra. L'ultima bozza della legge di bilancio - la cui versione definitiva è attesa in Parlamento mercoledì con un ritardo di 11 giorni - contiene numerose novità. Soprattutto - e questo è un dato politico di peso - certifica che il reddito di cittadinanza e la quota 100 saranno spostati in due provvedimenti autonomi: ...