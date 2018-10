Lazio | Simone Inzaghi | Delusione giusta Ma con le big resta il gap

Lazio Inter - Simone Inzaghi in conferenza stampa LIVE : LIVE 14:10 28 ott Chi sarà il partner di Immobile? Bisogna vedere come stanno i calciatori che hanno giocato giovedì. Lucas Leiva non ci sarà, dovrò verificare le condizioni di Immobile e Caicedo e ...

Eintracht Francoforte-Lazio probabili formazioni - Europa League : aria di turnover per Simone Inzaghi : Seconda giornata di Europa League in arrivo per la Lazio, che affronta la trasferta di Francoforte contro l’Eintracht. Per la formazione biancoceleste arriva il tempo di dimenticare la chiara sconfitta subita nel derby contro la Roma, ma anche di tentare di rinsaldare il vittorioso avvio di campagna europea contro l’Apollon di Limassol. Per la gara della Commerzbank-Arena, Simone Inzaghi ha previsto un turnover di dimensioni ...

Lazio - Simone Inzaghi è una furia : l’allenatore sbotta in conferenza stampa : La Lazio si prepara per la gara di Europa League contro l’Eintracht, il tecnico Simone Inzaghi ha deciso di alzare la voce, l’allenatore contro il calendario. “Il Derby ormai è il passato e va dimenticato in fretta. Non l’abbiamo perso tatticamente, con più fame e cattiveria gli episodi potevano girare dalla nostra parte. Ci giocheremo l’Europa League con tutte le nostre forze ma ci vorrebbe maggior rispetto per noi ed ...

Roma-Lazio - Simone Inzaghi analizza il derby : “serve più cattiveria” : Simone Inzaghi ha parlato del derby perso contro la Roma per 3-1 dalla sua Lazio, una gara equilibrata decisa dalla maggior cattiveria giallorossa “La Roma ha avuto più cattiveria, ci ha creduto di più, nonostante abbiano fatto gol su tre calci piazzati. Avevamo raggiunto il pareggio, ma poi abbiamo preso gol su una punizione che ci ha condannato. Strakosha non ha visto partire la palla e ha preso gol sul suo palo. È stato un ...

Serie A - Simone Inzaghi carica la Lazio : La classifica non conta nulla. Un mantra spesso ribadito dagli addetti ai lavori nel mondo del calcio, ma che acquisisce peso se espresso dopo sei giornate di Serie A e alla vigilia di un derby: così a meno di 24 ore da Roma-Lazio l'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi ha chiesto ...

Lazio - Simone Inzaghi accende il derby : “abbiamo fame - dobbiamo vincere2 : Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa del derby imminente contro la Roma: sabato pomeriggio sarà spettacolo “E’ una partita importantissima per noi e i nostri tifosi. Vogliamo continuare così, sappiamo che incontreremo una grande squadra. La differenza la può fare la gestione dello stress e la fame giusta. Un derby bisogna giocarlo con fame. dobbiamo vincere”. Lo dice l’allenatore ...

Roma-Lazio - la conferenza di Simone Inzaghi LIVE : LIVE 14:06 28 set Come stanno Luiz Felipe e Radu? Togliendo Lukaku, dovrei avere tutti gli uomini a disposizione. Radu si è allenato bene, Luiz Felipe si è allenato bene e ha fatto 75 minuti di alto ...

Udinese - Lazio in diretta tv su Sky - Simone Inzaghi : 'Ci daranno filo da torcere' : Udinese-Lazio può sembrare una partita alquanto scontata, ricordiamo che la squadra biancoceleste è reduce da quattro vittorie di fila tra Campionato e Uefa Europa League con appena due gol subiti. La Lazio farà di tutto per asfaltare l’Udinese anche perché sabato 29 settembre alle ore 21:00 ci sarà l’attesissimo derby della Capitale. Ritornando alla sfida tra i bianconeri di Velazquez e gli aquilotti di Inzaghi che si disputerà allo stadio ...

Lazio - Simone Inzaghi ed il turnover in vista : “Milinkovic-Savic non ha mai riposato” : Milinkovic-Savic potrebbe essere tra gli indiziati ad uno stop in vista del derby che la Lazio affronterà nel prossimo weekend di campionato “Archiviata la vittoria di domenica ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché abbiamo svolto una prestazione importante contro una squadra che aveva sei punti all’attivo ed una gara da recuperare. Già dalla ripresa degli allenamenti, però, stavamo pensando all’Udinese: dovremo ...

Udinese-Lazio - Simone Inzaghi : 'Non pensiamo al derby. Milinkovic da valutare' : LIVE 15:02 25 set Se Leiva dovrà riposare E' importantissimo, con il Genoa ha giocato alla grande. Lo stesso vale per Badelj, si è inserito nel migliore dei modi, ci darà soluzioni. Domenica ci ha ...

Udinese-Lazio - le parole di Simone Inzaghi in conferenza LIVE : LIVE 14:55 25 set Sul derby con la Roma E' una partita a sé, questo lo sanno tutti. Detto questo, adesso c'è l'Udinese e noi bisogna pensare solo a quello. Anche perché loro sono una bella squadra, ...

Simone Inzaghi avvisa il Genoa : 'La mia Lazio ora sa anche soffrire' : ROMA - 'Siamo reduci da tre successi di misura molto importanti, i ragazzi sono stati bravi, stanno lavorando e ora sappiamo anche soffrire' . Lo dice L'allenatore della Lazio , Simone Inzaghi , alla ...

Lazio - Simone Inzaghi : 'Bene il risultato - ma dovevamo chiuderla prima' : Per questo dico che nell'economia della gara ci stava bene il pareggio. Non siamo stati fortunati in alcune situazioni. Spero che la squadra non ne risenta a livello emotivo. Siamo bravi a giocare ...

Lazio. Simone Inzaghi contro l’Empoli ha trovato conferme : La Lazio di Simone Inzaghi era alla ricerca di conferme. L’obiettivo principale l’ha centrato contro l’Empoli vincendo 0-1. Decisivo Parolo sull’assist