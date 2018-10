Lazio-Inter | Spalletti | “Bene solo il primo tempo” Inzaghi | “Loro superiori”

Lazio-Inter 0-3 : gol di Icardi - doppietta - e Brozovic. Spalletti ora è secondo : L'Inter più bella della stagione chiude il cerchio all'Olimpico: lì dove la Champions era diventata realtà, arriva uno 0-3 che vale il secondo posto ma anche una certificata maturità che apre scenari ...

Serie A - Lazio-Inter 0-3 : il tabellino : LAZIO INTER 0-3 , 0-2, MARCATORI - Icardi, I, 28', Brozovic, I, 40' , Icardi, I, 70' LAZIO, 3-5-2, - Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu, dal 78' Radu,; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, dal 34' ...

L'Inter piega la Lazio 3-0 ed è seconda : Grandissima prova di forza delL'Inter di Luciano Spalletti in casa della Lazio di Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, si sono imposti con un netto e secco 3-0 grazie alla doppietta di Mauro Icardi, al sesto centro in campionato, e al gol di Marcelo Brozovic, alla seconda perla in stagione. La partita è stata equilibrata per circa 20 minuti con L'Inter che ha poi preso in mano le redini del gioco, ha prodotto un buon calcio e vinto con merito. ...

Lazio-Inter : 0-3 pagelle e tabellino : Lazio-Inter, 10ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Inter - finalmente! Qualità e talento al potere - Spalletti si è deciso : la Lazio naufraga sotto il diluvio dell’Olimpico : L’Inter liquida la Lazio con un netto 0-3 in trasferta: Spalletti si affida ad un centrocampo più tecnico e meno muscolare e il gioco dei nerazzurri migliora in Qualità e pericolosità offensiva Nonostante il diluvio che si è abbattuto su tutta Italia nel weekend, e che non ha risparmiato Roma, la 10ª giornata di Serie A si è conclusa, come da programma, con il posticipo del lunedì fra Lazio e Inter. Niente rinvio dunque, eventualità ...

Lazio-Inter 0-3 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. Show di Icardi - a segno anche Brozovic : Piove acqua e piovono reti su Roma: la Lazio non riesce a reagire nel posticipo della decima giornata ed è costretta ad arrendersi per 3-0 ad un’Inter scatenata e trascinata dal solito Mauro Icardi, autore di una doppietta. Apre e chiude le marcature il capitano nerazzurro, nel mezzo un gran mancino dalla distanza di Brozovic. Squadra di Spalletti in seconda piazza in classifica. Di seguito le immagini salienti del posticipo serale della ...

Lazio-Inter 0-3 - doppio Icardi e Brozovic per l’aggancio al secondo posto|Classifica : Vittoria netta a Roma della banda Spalletti: raggiunto il Napoli a quota 22. Sono sei i punti di ritardo dalla Juventus, avversaria il giorno di Sant’Ambrogio, tra 5 giornate

Calcio - Serie A 2018-2019 : Lazio-Inter 0-3. Un super Icardi trascina i nerazzurri : Tanti dubbi nelle ultime ore, visto il maltempo che ha falcidiato la Capitale e tutto il centro Italia. Alla fine però si è giocato senza alcun problema, se non con la fatica arrivata a causa di un campo pesante: il Monday Night della Serie A di Calcio per quanto riguarda la nona giornata ha visto in scena all’Olimpico di Roma Lazio e Inter, in un match dominato dai nerazzurri. 3-0 per la banda di Spalletti, guidata dal capitano ...

Calcio : posticipo - Lazio-Inter 0-3 : 22.25 Super colpo dell'Inter nel posticipo di A: i nerazzurri stravincono all'Olimpico sulla Lazio (0-3) e raggiungono al 2° posto il Napoli a -6 dalla Juventus. Spalletti rilancia a sorpresa dall'inizio Joao Mario dal 1'. Gara divertente con ribaltamenti di fronte, poi l'Inter la sblocca con Icardi (28') pronto a sfruttare un rimpallo fra Vecino e un difensore. La Lazio accusa e i nerazzurri raddoppiano al 41' con Brozovic con un sinistro ...

Lazio-Inter 0-3 La Diretta Icardi è implacabile : doppietta : Va in scena di lunedì sera il big match di questa 10a giornata di Serie A, la sfida dell'Olimpico tra Lazio ed Inter: i padroni di casa vengono dal successo di Parma, conquistato nei minuti finali e ...

Lazio-Inter 0-3 - diretta LIVE in tempo reale : la doppietta di Icardi – i video dei gol : 70′ AMMONITO CATALDI per gioco scorretto 68′ SOSTITUZIONE LAZIO, entra Correa ed esce Caicedo 61′ da qualche minuto la partita si è seduta 57′ SOSTITUZIONE INTER, esce Joao Mario ed entra Keita 53′ Ancora Cataldi su punizione, palla a lato di poco 48′ AMMONITI RADU E VRSALJKO, il primo per gioco falloso il secondo per […] L'articolo Lazio-Inter 0-3, diretta LIVE in tempo reale: la doppietta di Icardi ...

Highlights Serie A Lazio-Inter 0-3. Video Gol - pagelle e tabellino del match : “Lazio-Inter sarà molto importante per noi. Ciò che è accaduto lo scorso anno lo ricordiamo e lo terremo ben presente. Fu una gara dominata per 75 minuti, poi perdemmo la sfida nell’ultimo quarto d’ora insieme alla qualificazione in Champions League”. Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida con i nerazzurri […] L'articolo Highlights Serie A Lazio-Inter 0-3. Video Gol, pagelle e ...