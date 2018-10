Lazio-Inter in diretta LIVE | risultato | cronaca ed highlights in tempo reale

Lazio-Inter - le formazioni ufficiali : Joao Mario sostituisce Nainggolan : “Lazio-Inter sarà molto importante per noi. Ciò che è accaduto lo scorso anno lo ricordiamo e lo terremo ben presente. Fu una gara dominata per 75 minuti, poi perdemmo la sfida nell’ultimo quarto d’ora insieme alla qualificazione in Champions League”. Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida con i nerazzurri […] L'articolo Lazio-Inter, le formazioni ufficiali: Joao Mario sostituisce ...

Diretta Lazio-Inter in streaming e in televisione : visibile su Sky e su SkyGO : Questa sera alle ore 20:30 si disputerà il big match di Serie A, Lazio-Inter. Il posticipo andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra biancoceleste arriva alla gara odierna dopo aver vinto contro il Parma 2-0 allo Stadio Tardini. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria nel derby contro il Milan, gara terminata 1-0 con il gol di Mauro Icardi nel recupero. In base ai pronostici, la Lazio è leggermente favorita se non altro perché ...

LIVE Lazio-Inter - Serie A in DIRETTA : si gioca in condizioni meteo proibitive. Pioggia incessante : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Inter, posticipo della nona giornata del campionato di Serie A di calcio 2018-2019. Nonostante i tanti dubbi, alla fine si gioca: alle 20.30 le squadre saranno in campo all’Olimpico di Roma, su un campo reso davvero pesantissimo a causa delle piogge incessanti scese nelle ultime ore. L’allerta meteo aveva davvero messo a rischio l’incontro, ma alla fine la Lega Calcio ha ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Lazio-Inter si gioca! Scongiurato il rinvio - in campo nonostante l’allerta meteo : Molti dubbi negli ultimi giorni che sono aumentati ancor di più oggi, con l’ondata di maltempo che ha sommerso d’acqua il Centro Italia. Ora però l’ufficialità: è confermato il posticipo della nona giornata della Serie A di Calcio 2018-2019, si giocherà stasera all’Olimpico di Roma Lazio-Inter. Queste le parole di Stefano De Martino, Direttore della Comunicazione biancoceleste, sul sito ufficiale dei ...

Lazio-Inter : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Lazio-Inter, 10ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Un big match per chiudere al meglio la decima giornata di Serie A. Lunedì sera di campionato all’Olimpico, con Lazio e Inter – grandi protagoniste nella corsa Champions League (nerazzurri che conquistarono il quarto posto proprio nell’ultimo turno vincendo nello scontro diretto contro la formazione allenata ...

Lazio-Inter rinviata? Ecco la decisione : Lazio-Inter rinviata? Si concluse la 10^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio ed Inter pronte a regalare spettacolo in un match che potrebbe essere condizionato dal maltempo. Resta la situazione di allerta per la città di Roma, Ecco la nota emessa dal Comune: “Limitare gli spostamenti in città per il forte vento”. Si è svolto il vertice in Prefettura con la Protezione Civile, la decisione è stata quella di giocare ...

Lazio-Inter - dalle 20.30 La Diretta All'Olimpico sfida Champions : Va in scena di lunedì sera il big match di questa 10a giornata di Serie A, la sfida dell'Olimpico tra Lazio ed Inter: i padroni di casa vengono dal successo di Parma, conquistato nei minuti finali e ...

Lazio-Inter si gioca regolarmente : Si gioca. A meno di nuovi colpi di scena, a questo punto però improbabili. Tanto che la stesa Lega calcio ha confermato che Lazio-Inter stasera si disputerà regolarmente alle 20.30. Dalla Prefettura, ...

Lazio-Inter - ipotesi di eventuale rinvio : a breve l'ufficialità : ipotesi di rinvio di 24 ore della gara tra Lazio e Inter in programma per questa sera alle 20.30. Secondo quanto riportato da Corriere.it la Lega Calcio sta valutando questa ipotesi e l'ordine ...

Lazio-Inter - nonostante le condizioni meteo si gioca : “A ora la partita si giocherà, salvo comunicazioni che per il momento non attendiamo”. Lo ha detto il direttore della Comunicazione della Lazio, Stefano De Martino, ai microfoni di Lazio Style Channel parlando del posticipo di serie A in programma stasera allo stadio Olimpico tra i biancocelesti e l’Inter. ALLERTA meteo A ROMA Il maltempo […] L'articolo Lazio-Inter, nonostante le condizioni meteo si gioca proviene da ...

Diretta/ Lazio vs Inter : probabili formazioni e info tv : Lazio-Inter, chiude il programma della 10.a giornata di Serie A. Match d' alta classifica allo stadio 'Olimpico' di Roma, i biancocelesti di Simone Inzaghi ricevono davanti al proprio pubblico i neroazzurri di Luciano Spalletti. Match che evoca ricordi amari per i tifosi biancocelesti, specie se ricordiamo l'ultimo precedente datato 20 maggio 2018, in quell'occasione ci si giocava l'accesso Diretta alla Champions League nell'ultimo turno della ...

Lazio-Inter a rischio rinvio - le ultimissime novità sulla gara in programma questa sera all’Olimpico : Il Direttore della Comunicazione della Lazio ha fatto sapere che al momento la partita si giocherà, salvo comunicazioni dell’ultim’ora Lazio-Inter si giocherà, a meno di comunicazioni dell’ultim’ora. E’ questa la decisione al momento degli organi preposti, in attesa di capire come si evolverà la situazione meteo su Roma, su cui vige un allerta di colore giallo. LaPresse/Fabrizio Corradetti “Ci sono degli ...

Lazio-Inter - Zaccheroni : “Inter favorita stasera - ma occhio alla Lazio per la corsa Champions” : stasera all’Olimpico andrà in scena Lazio-Inter, match che l’anno scorso ha sancito l’ingresso in Champions dei nerazzurri a scapito degli uomini di Inzaghi, condannati da un gol di Vecino nello spareggio dell’ultima giornata. Alberto Zaccheroni, ex di entrambe le squadre, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha presentato l’incontro indicando la sua favorita: “L’Inter è ...

Lazio-Inter - per ora nessun rinvio. Ma a Roma è allerta meteo : Lazio-Inter– L’incontro in Prefettura c’è stato alle ore 14:00 e, stando così le cose, la partita di stasera si giocherà. Non è stato infatti deciso nessun rinvio per quanto riguarda Lazio-Inter, posticipo della decima giornata in programma stasera all’Olimpico. Sulla Capitale non si è abbattuto l’acquazzone previsto ieri, il vento però è stato forte tanto […] L'articolo Lazio-Inter, per ora nessun rinvio. Ma ...