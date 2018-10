Lazio-Inter a rischio rinvio | le ultimissime novità sulla gara in programma questa sera

Lazio-Inter - Zaccheroni : “Inter favorita stasera - ma occhio alla Lazio per la corsa Champions” : stasera all’Olimpico andrà in scena Lazio-Inter, match che l’anno scorso ha sancito l’ingresso in Champions dei nerazzurri a scapito degli uomini di Inzaghi, condannati da un gol di Vecino nello spareggio dell’ultima giornata. Alberto Zaccheroni, ex di entrambe le squadre, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha presentato l’incontro indicando la sua favorita: “L’Inter è ...

Allerta Meteo : Lazio-Inter a rischio rinvio - a minuti la decisione [INFO e DETTAGLI] : Lazio-Inter rinvio- La situazione nella Capitale è delicata. Il Comune di Roma, attraverso Twitter, ha emesso una breve nota: “Limitare gli spostamenti in città per il forte vento”. Pomeriggio si è svolto il vertice in Prefettura con la Protezione Civile per fare il punto in base alle previsioni per le prossime ore. Si sta valutando la possibilità di un rinvio per la gara dell’Olimpico tra Lazio e Inter in programma alle ore ...

Serie A - Lazio-Inter : dove seguire la gara in Tv e in streaming : Si chiude questa sera la decima giornata di Serie A con un “Monday Night” che, nonostante l’allerta per il maltempo che imperversa in tutta Italia, potrebbe rivelarsi davvero emozionante. All’Olimpico si sfidano infatti Lazio e Inter alla ricerca di punti importanti per la zona Champions League Solo pochi mesi fa le due squadre si erano […] L'articolo Serie A, Lazio-Inter: dove seguire la gara in Tv e in streaming è ...

Lazio-Inter a rischio rinvio - allerta meteo a Roma! Le possibili date per il recupero - previsto un peggioramento : Lazio-Inter è a rischio rinvio a causa delle condizioni meteo critiche che stanno colpendo la capitale. A Roma, infatti, la pioggia potrebbe intensificarsi notevolmente e l’allerta gialla potrebbe diventare rossa obbligando così a un rinvio del big match valido per la decima giornata della Serie A 2018-2019. Il monday night, in programma questa sera lunedì 29 ottobre (ore 20.30), è dunque in dubbio: il campo di gioco dell’Olimpico è ...

Colonnese : “Lazio-Inter partita scoppiettante. Ecco il mio pronostico…” : C’è grande attesa alle 20.45 per la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Inter. Come di consuetudine non è mancata l’intervista al doppio ex dei colleghi di Direttagol.it. A dire la sua questa volta è stato Ciccio Colonnese, ex Inter e Lazio. L’ex giocatore ha parlato della partita raccontando il suo punto di vista: “Mi aspetto […] L'articolo Colonnese: “Lazio-Inter partita scoppiettante. Ecco il mio ...

Lazio-Inter - la rivincita dei biancocelesti è a 2.40. Su Sisal Matchpoint - sfida del gol Immobile Vs Icardi : Mancano Lazio e Inter all’appello della decima giornata di Serie A. biancocelesti e nerazzurri si ritrovano dove si erano lasciate: all’Olimpico, l’ultima giornata della scorsa stagione, in quello spareggio Champions League che terminò a favore degli uomini di Spalletti. Per la Lazio questo match può essere una piccola rivincita, vincendo infatti supererebbe in classifica l’Inter conquistando il terzo posto in solitaria. La squadra di ...

Lazio-Inter - Zaccheroni : "Inzaghi da big. Icardi micidiale" : "Stasera la vedrò in tv. Qui negli Emirati Arabi trasmettono tutte le gare di Serie A. Stiamo tornando a essere il campionato più importante del mondo, la Premier League è ancora davanti ma ci stiamo riavvicinando e restiamo quello più difficile dal punto di vista tattico". Lazio-Inter è una partita speciale per Alberto Zaccheroni che ha ...

Lazio-Inter - i convocati di Inzaghi : out Lucas Leiva - torna Badelj : Lazio-Inter, tra i convocati di mister Simone Inzaghi non c’è Lucas Leiva per una sospetta lesione muscolare che lo terrà fuori dal campo per diversi giorni “Acerbi, Badelj, Bastos, Berisha, Caceres, Caicedo, Cataldi, Correa, Guerrieri, Immobile, Luis Alberto, Luis Felipe, Lukaku, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Murgia, Parolo, Patric, Proto, Radu, Rossi, Strakosha, Wallace“. Questo l’elenco dei convocati di ...