Lazio-Inter a rischio rinvio | allerta meteo a Roma! Le possibili date per il recupero

Colonnese : “Lazio-Inter partita scoppiettante. Ecco il mio pronostico…” : C’è grande attesa alle 20.45 per la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Inter. Come di consuetudine non è mancata l’intervista al doppio ex dei colleghi di Direttagol.it. A dire la sua questa volta è stato Ciccio Colonnese, ex Inter e Lazio. L’ex giocatore ha parlato della partita raccontando il suo punto di vista: “Mi aspetto […] L'articolo Colonnese: “Lazio-Inter partita scoppiettante. Ecco il mio ...

Lazio-Inter - la rivincita dei biancocelesti è a 2.40. Su Sisal Matchpoint - sfida del gol Immobile Vs Icardi : Mancano Lazio e Inter all’appello della decima giornata di Serie A. biancocelesti e nerazzurri si ritrovano dove si erano lasciate: all’Olimpico, l’ultima giornata della scorsa stagione, in quello spareggio Champions League che terminò a favore degli uomini di Spalletti. Per la Lazio questo match può essere una piccola rivincita, vincendo infatti supererebbe in classifica l’Inter conquistando il terzo posto in solitaria. La squadra di ...

Lazio-Inter - Zaccheroni : "Inzaghi da big. Icardi micidiale" : "Stasera la vedrò in tv. Qui negli Emirati Arabi trasmettono tutte le gare di Serie A. Stiamo tornando a essere il campionato più importante del mondo, la Premier League è ancora davanti ma ci stiamo riavvicinando e restiamo quello più difficile dal punto di vista tattico". Lazio-Inter è una partita speciale per Alberto Zaccheroni che ha ...

Venti tempestosi in atto sul Lazio : strage di alberi a Roma - metro B interrotta : Come vi abbiamo descritto in questo articolo, Venti fortissimi dai quadranti meridionali stanno sferzando la penisola provocando danni in molte regioni italiane, specialmente quelle...

Lazio-Inter - i convocati di Inzaghi : out Lucas Leiva - torna Badelj : Lazio-Inter, tra i convocati di mister Simone Inzaghi non c’è Lucas Leiva per una sospetta lesione muscolare che lo terrà fuori dal campo per diversi giorni “Acerbi, Badelj, Bastos, Berisha, Caceres, Caicedo, Cataldi, Correa, Guerrieri, Immobile, Luis Alberto, Luis Felipe, Lukaku, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Murgia, Parolo, Patric, Proto, Radu, Rossi, Strakosha, Wallace“. Questo l’elenco dei convocati di ...

Serie A - Lazio-Inter a rischio rinvio : alle 14 vertice in Prefettura con la Protezione civile : La certezza che alle 20.30 si scenderà in campo non c’è ancora, ma in queste ore la Prefettura di Roma sta decidendo cosa fare per la gara tra Lazio e Inter. L’allerta meteo nella Capitale spaventa gli organi decisionali, ma il tutto si deciderà in queste ore. Intorno alle ore 14 è previsto un vertice […] L'articolo Serie A, Lazio-Inter a rischio rinvio: alle 14 vertice in Prefettura con la Protezione civile proviene da Serie A ...

Lazio - le ultime su Immobile in vista del match di stasera contro l’Inter : Ciro Immobile sta tenendo in apprensione i tifosi della Lazio e Simone Inzaghi, non essendosi allenato nei due giorni successivi alla trasferta di Marsiglia. L’attaccante ha lamentato un affaticamento muscolare e, per quanto inserito nella lista dei convocati dal mister biancoceleste, la sua presenza dall’inizio nel match contro l’Inter non è scontata. Immobile è fin troppo importante per la Lazio, che non si può ...

Lazio-Inter in streaming in diretta TV : È l'ultima partita della decima giornata di Serie A e verrà trasmessa in esclusiva da Sky The post Lazio-Inter in streaming in diretta TV appeared first on Il Post.

Lazio-Inter a rischio rinvio per il maltempo : gli ultimi aggiornamenti : Si completa con il botto la 10^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio ed Inter in una partita che promette grande spettacolo ed emozioni ma il match è a rischio o potrebbe comunque essere condizionato dal maltempo. La capitale è stata investita da violente piogge e forte vento già dalla giornata di ieri ed anche per oggi è previsto un nubifragio dal tardo pomeriggio ed un vento fortissimo fino a 80 km/h. La partita dunque è a ...

Lazio-Inter - probabili formazioni e diretta dalle 20.30. Dove vederla in tv : TORINO - La passata stagione fu lo scontro Champions che chiuse il campionato, questa sera è un importante incontro per capire le reali potenzialità delle due formazioni, ma non è ancora decisivo. ...

Lazio-Inter a rischio rinvio - allerta meteo a Roma! Le possibili date per il recupero nel caso non si giochi : Lazio-Inter è a rischio rinvio a causa delle condizioni meteo critiche che stanno colpendo la capitale. A Roma, infatti, la pioggia potrebbe intensificarsi notevolmente e l’allerta gialla potrebbe diventare rossa obbligando così a un rinvio del big match valido per la decima giornata della Serie A 2018-2019. Il monday night, in programma questa sera lunedì 29 ottobre (ore 20.30), è dunque in dubbio: il campo di gioco dell’Olimpico è ...

Lazio-Inter - probabili formazioni : Caicedo dal 1' - riecco De Vrij : Lazio-Inter- Tutto pronto per il calcio d’inizio di Lazio-Inter, posticipo della 10^ giornata di Serie A. Match a forte rischio a causa del mal tempo che potrebbe abbattersi su Roma. Situazione da monitorare con molta ed estrema calma. Ritornando agli aspetti tattici, Inzaghi sarebbe pronto a confermare il 3-5-2 con coppia d’attacco formata da Caicedo-Immobile. […] L'articolo Lazio-Inter, probabili formazioni: Caicedo dal ...

Lazio-Inter è la sfida dei bomber : Immobile e Icardi a confronto : Dentro Lazio-Inter ci sono tantissime storie da raccontare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, è sfida nella sfida tra i due capocannonieri della scorsa serie A. Nessuno ha segnato più di loro nelle ultime due stagioni: 58 reti per Immobile, una in meno per Icardi. LA sfida DEI bomber - ...

Lazio-Inter a rischio rinvio : allerta meteo su Roma - le ultime novità : Lazio ed Inter dovrebbero giocare questa sera allo stadio Olimpico di Roma, ma l’allerta meteo potrebbe complicare il normale svolgimento dell’incontro: i dettagli Scuole chiuse ed allerta meteo sulla città di Roma. In questo scenario stasera si dovrebbe giocare all’Olimpico una gara importantissima per la classifica della Serie A, quella tra Lazio ed Inter. La capitale è stata investita da violente piogge già dalla ...