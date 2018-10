Lazio-Inter 0-2 | diretta LIVE in tempo reale | finisce il primo tempo – i video del gol

Highlights Serie A Lazio-Inter 0-2. Video Gol - pagelle e tabellino del match : “Lazio-Inter sarà molto importante per noi. Ciò che è accaduto lo scorso anno lo ricordiamo e lo terremo ben presente. Fu una gara dominata per 75 minuti, poi perdemmo la sfida nell’ultimo quarto d’ora insieme alla qualificazione in Champions League”. Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida con i nerazzurri […] L'articolo Highlights Serie A Lazio-Inter 0-2. Video Gol, pagelle e ...

Gol Icardi - l’attaccante dell’Inter non sbaglia contro la Lazio [VIDEO] : Gol Icardi – Si sta giocando la 10^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio ed Inter in un match molto importante per le zone alte della classifica. Partita scoppiettante nei primi minuti, occasioni da una parte e dall’altra, a sbloccare il match è l’attaccante Mauro Icardi, il bomber nerazzurro non sbaglia e supera il portiere Skrakosha, la squadra di Inzaghi chiamata alla reazione. Gol Icardi Lazio 0-1 Inter ...

Lazio Inter 0-1 LIVE - risultato in diretta. Gol di Icardi : Lazio-Inter 0-1 LIVE 28' Icardi Il tabellino Lazio, 3-5-2,: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All: S. Inzaghi Inter, 4-2-3-1,:...

Lazio-Inter 0-0 La Diretta Inzaghi conferma Caicedo Spalletti rilancia Joao Mario : Va in scena di lunedì sera il big match di questa 10a giornata di Serie A, la sfida dell'Olimpico tra Lazio ed Inter: i padroni di casa vengono dal successo di Parma, conquistato nei minuti finali e ...

Lazio-Inter 0-1 - diretta LIVE in tempo reale : Strakosha salva su Vecino – il video del gol di Icardi : 39′ Nubifragio sull’Olimpico 37′ Tiro a giro di Milinkovic-Savic, palla alta di poco 34′ Colpo di testa di Vecino in area di rigore, Strakosha si salva a fatica 33′ SOSTITUZIONE LAZIO, entra Cataldi ed esce Badelj 30′ La Lazio abbozza la reazione 28′ GOL DELL’INTER,0-1 Icardi. Combinazione Vecino, Perisic, Icardi tocco del bomber e palla […] L'articolo Lazio-Inter 0-1, diretta LIVE in tempo ...

Lazio-Inter diretta live : gol Icardi - la sblocca l’attaccante : Lazio-Inter diretta live – Si conclude la 10^ giornata valida per il campionato di Serie A, nell’ultimo match di fronte Lazio ed Inter pronte a regalare emozioni e spettacolo. La partita è stata a rischio fino all’ultimo minuto a causa del maltempo ma sarà comunque condizionata dalle condizioni climatiche. La squadra di Luciano Spalletti sta attraversando un buon momento nonostante la sconfitta nella gara di Champions ...

Lazio-Inter diretta LIVE in tempo reale - la sblocca Icardi : 28′ GOL DELL’INTER,0-1 Icardi. Combinazione Vecino, Perisic, Icardi tocco del bomber e palla in rete 25′ AMMONITO ASAMOAH, fallo a centrocampo 22′ Contropiede Inter, tiro di Perisic la palla sfiora il palo 19′ AMMONITO BROZOVIC, fallo tattico a centrocampo 16′ Immobile lanciato solo a rete viene rimontato da Miranda. Inter salva 14′ Colpo di testa […] L'articolo Lazio-Inter diretta LIVE in tempo ...

Lazio-Inter diretta LIVE in tempo reale - ammonito Brozovic : 19′ ammonito Brozovic, fallo tattico a centrocampo 16′ Immobile lanciato solo a rete viene rimontato da Miranda. Inter salva 14′ Colpo di testa di Skriniar, ma Strakosha para 9′ Percussione di Perisic, cross radente, Icardi si avventa ma non riesce a fare il tap-in vincente 7′ Tiro cross su punizione di Badelj, Handanovic blocca 5′ […] L'articolo Lazio-Inter diretta LIVE in tempo reale, ammonito Brozovic ...

Lazio-Inter - Badelj : «Vogliamo i 3 punti e la rivincita per l'anno scorso» : Prima del fischio d'inizio del posticipo serale, in casa Lazio ha parlato ai Sky Sport il centrocampista Badelj

Lazio-Inter : 0-0 risultato e cronaca in diretta live : Lazio-Inter, 10ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Lazio-Inter diretta LIVE in tempo reale - Icardi vicino alla rete : 9′ Percussione di Perisic, cross radente, Icardi si avventa ma non riesce a fare il tap-in vincente 7′ Tiro cross su punizione di Badelj, Handanovic blocca 5′ Parola si smarca alle spalle di Joao Mario ma l’impatto con il pallone non è felice 2′ Occasione Inter, affondo di Vrsaljko cross basso per Vecino che però […] L'articolo Lazio-Inter diretta LIVE in tempo reale, Icardi vicino alla rete proviene da Serie ...