L’autista del bus ignora i limiti di peso del ponte e cerca di attraversarlo Ecco come

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Beaver è un piccolo paese che sorge sulla riva del White River, in Arkansas. Per raggiungere il centro abitato dal lato est del fiume, è necessario attraversare un, da una corsia, in grado di sorreggere unmassimo di 10 tonnellate. Nel video, pubblicato sui social, l’autista di un bus decide di superarlo,ndo i. E rischiando grosso. L'articolo L’autista del busdideldiva a finire proviene da Il Fatto Quotidiano.