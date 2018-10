Laura Pausini a Radio Italia l’8 novembre | come partecipare al concerto al Verti Music

Concerti di Laura Pausini a Torino il 26 e 27 ottobre : info ingressi - ritiro biglietti - orari e scaletta : I Concerti di Laura Pausini a Torino riportano l'artista in Italia dopo la fortunata sessione di spettacoli in Europa che ha concluso solamente qualche ora fa. I biglietti per assistere al concerto non sono più disponibili poiché entrambe le date sono state dichiarate sold out. Coloro che hanno acquistato i biglietti con ritiro sul luogo dell'evento dovranno quindi recarsi in cassa con la copia della ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un ...

Laura Pausini sorprende con “Fatti Sentire Ancora” : «Le cose si fanno quando è il momento. Il mio è adesso» : Si intitola Fatti Sentire Ancora la special edition che chiuderà il 2018 di Laura Pausini. Le cose si fanno quando è il momento. Il mio è adesso. Un libro-magazine di 100 pagine scritto interamente da Laura. Un racconto emozionante che svela ciò che fa parte della quotidianità di un’artista internazionale, con le gioie e le difficoltà vissute durante l’ultimo progetto, a partire dalla sua nascita, e non solo. Un vero e proprio libro che ...

Un duetto con Biagio Antonacci in Fatti sentire ancora di Laura Pausini : arriva il cofanetto con contenuti inediti : Fatti sentire ancora di Laura Pausini arriva a sorpresa e nel bel mezzo del tour italiano che sta conducendo in tutti i palasport e che, in questi giorni, ha condotto anche in Europa. Per chiudere in bellezza il 2018, Laura Pausini ha quindi deciso di rilasciare un cofanetto con contenuti speciali, in modo da suggellare il successo del suo ultimo disco di inediti che è arrivato in tutto il mondo il 16 marzo scorso. Si tratta del 2° ...

Laura Pausini in concerto a Montecarlo per Capodanno : info e biglietti in prevendita : Laura Pausini in concerto a Montecarlo per Capodanno. L'artista di Solarolo sarà ancora sul palco per la fine dell'anno, per un live con il quale si saluterà la fine del 2018 e si accoglierà il 2019. I biglietti sono in prevendita in tutti i canali abilitati al prezzo di 553,50 €, con inizio dell'evento previsto per le ore 22,30. L'apertura delle porte è invece prevista a partire dalle ore 20. I tagliandi d'ingresso sono disponibili a questo ...

Laura Pausini a Madrid il 18 ottobre - info biglietti e ingressi fan club al WiZink Center : Laura Pausini a Madrid il 18 ottobre per la seconda tappa del tour europeo che l'artista ha avviato a Barcellona nella serata del 17 ottobre. I controlli per il fan club inizieranno a partire dalle 14,45, mentre l'ingresso è consentito fino alle 17,45. Oltre quest'orario, l'accesso alla venue sarà consentito solo dopo le 19, orario previsto per l'ingresso dei non iscritti al fan club. Il tour europeo è arrivato a Barcellona dopo la lunga ...

Info ingressi e biglietti per il concerto di Laura Pausini a Barcellona il 17 ottobre : tutti i dettagli : Il concerto di Laura Pausini a Barcellona apre la sessione europea del Fatti sentire World Wide Tour con il quale ha raggiunto tutto il mondo. Il concerto è previsto per la serata del 17 ottobre, mentre l'artista raggiungerà Madrid nella giornata successiva. Già definiti gli orari di ingresso per il fan club, con il controllo delle tessere per l'accesso alla prova del suono che partirà dalle 14,45 e continuerà fino alle 17,45, orario ultimo ...

Laura Pausini IN CONCERTO A BOLOGNA/ Doppia tappa sold out all'Unipol Arena : LAURA PAUSINI torna a BOLOGNA per una serie di due concerti. La location è l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, già sold out per entrambe le date. (Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 10:21:00 GMT)

Scaletta e ingressi per i concerti di Laura Pausini a Bologna : info fan club e orari : I concerti di Laura Pausini a Bologna chiudono la prima parte del tour per Fatti sentire che presto sbarcherà in Europa. I due show all'Unipol Arena si terranno il 12 e 13 ottobre con ultimi biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. L'orario per gli iscritti al fan club è fissato nelle 14,30 per l'inizio del controllo delle tessere, che durerà fino alle 17,30. L'ingresso per i soci è consentito fino alle 18. Oltre ...

Laura Pausini con la figlia Paola : va a prenderla a scuola col compagno Paolo Carta : Mamma per un giorno. Lontana per un attimo dai palchi dei suoi mega concerti o dalla sa la registrazioni, Laura Pausini ama trascorrere il tempo assieme alla sua famiglia. Laura infatti è...

Laura Pausini mamma : va a prendere la figlia Paola a scuola col compagno Paolo Carta : Il pezzotto, il decoder pirata, da 12 euro al mese, per vedere tutta la tv del mondo. 'Si rischia il carcere' Belen Rodriguez a cena fuori con Giuffida I due, insieme da oltre 13 anni e molto gelosi ...

Nuovi progetti per Laura Pausini dopo Fatti sentire? Spuntano i primi indizi durante il tour : Sono in arrivo Nuovi progetti per Laura Pausini dopo Fatti sentire? Questo è quanto sembrano suggerire le immagini che l'artista ha rilasciato su Instagram, nel quale compare un microfono in una camera d'albergo che potrebbe significare qualcosa di molto importante. Come annunciato al momento del rilascio, Fatti sentire avrebbe dovuto essere un progetto sviluppato in due volumi ma, dal momento che ancora la prima parte ha ancora molto da ...

Info sound check e ingressi per Laura Pausini a Padova : ultimi biglietti e scaletta del concerto : Il Fatti Sentire World Wide Tour continua con Laura Pausini a Padova il 9 e 10 ottobre. L'artista di Solarolo è ora pronta a riunire i fan veneti dopo il successo delle tre date all'Arena di Verona che ha riempito fino al sold out. La verifica delle tessere del fan club avverrà a partire dalle 14,30. Non sarà possibile delegare terze persone il check della tessera, ma è obbligatorio presentarsi personalmente. Il controllo delle tessere ...

Jovanotti con Dynamo Camp Onlus - incontra i ragazzi e lascia un messaggio per Laura Pausini : Jovanotti con Dynamo Camp Onlus condivide sui social le immagini di alcuni momenti trascorsi con i ragazzi dell'associazione. L'artista italiano, sempre attento alle iniziative benefiche, ha trascorso alcune ore in compagni dei ragazzi ospitati dall'associazione, bambini e giovani dai 6 ai 17 anni. Dynamo Camp Onlus accoglie ragazzi e bambini affetti da patologie gravi e negli scorsi giorni è stato Jovanotti a far visita a tutti loro per ...