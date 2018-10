L' Aria che tira | lite Gasparri-Rinaldi | l' economista si alza e lascia lo studio della

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Raffiche di vento e alberi caduti : due morti in CiociAria - uno a Napoli : Nubifragi, burrasca e un’allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con Raffiche fino a 100 km orari. Due morti sono stati accertati a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi dal crollo di un albero sul tetto della propria smart. ...

Ariana Grande ha dato una risposta LOL a un fan che credeva fosse già stato svelato il titolo del nuovo album : A volte una caption è solo una semplice caption The post Ariana Grande ha dato una risposta LOL a un fan che credeva fosse già stato svelato il titolo del nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Sharp Skywell 5T - il totem che estrae acqua potabile dall’Aria : È il sogno di ogni azienda e non solo: un totem magico, capace di fornire acqua a volontà senza bisogno di allacciamento idrico né di un costante rifornimento di ingombranti boccioni d’acqua. Si chiama Skywell 5T, è prodotto dalla giapponese Sharp e produce una media di 18 litri di acqua ogni giorno estraendola dall’aria, il tutto all’interno di una colonna di dimensioni compatte che consuma in totale quanto un piccolo ...

Rc auto - a Napoli polizza furto costa 200% in più di Milano. VAriazioni notevoli anche Roma e Bologna : Roma - Assicurare un'auto per furto a Napoli costa il 200% in più che a Milano. Lo rivela un'indagine condotta da Facile.it, sito di comparazione delle polizze assicurative dalla...

Grande Fratello Vip 2018 - Marchesa D'Aragona contro Elia e MAria Monsè : La Marchesa D'Aragona contro tutti. Attraverso un videomessaggio trasmesso all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, la concorrente del reality show recentemente eliminata ha espresso la sua opinione sui colleghi ancora reclusi. In particolar modo Daniela Del Secco ha rimproverato Ivan Cattaneo ("Musicista d'eccellenza. Però, adorato…. quella lingua biforcuta. Non è gentile cercare sempre la lite. Prima di parlare, conta fino a ...

Tromba d’Aria su Manduria : danni alla chiesa di San Michele Arcangelo : Il maltempo sta flagellando in lungo e in largo l’Italia. Ieri sera una Tromba d’aria si è abbattuta su Manduria

MAria Monsé/ Video - campo libero all'antagonista della Marchesa - ma... (Grande Fratello Vip) : Maria Monsé al Grande Fratello Vip e un difficile collocamento nella casa con il rischio della nomination che si fa sempre piú probabile. Vedremo se stavolta sarà costretta al televoto.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 07:43:00 GMT)

Walter Nudo/ Video - scatta il flirt con MAria Monsé alla domanda sul perché è single (Grande Fratello Vip) : Walter Nudo al Grande Fratello Vip ha scatenato una vera e propria ondata di curiosità: ma perché un uomo così è ancora single? Dopo la Marchesa ora c'è un possibile flirt con Maria Monsé.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 07:11:00 GMT)

Premier League : poker Liverpool al Cardiff e vetta solitAria - bene anche Watford e Bournemouth : 4-1 con qualche patema risolto nel finale, doppietta di Mané, per Klopp, doppio 3-0 per Hornets e Cherries che si confermano in zona Europa League

GF Vip - MAria Monsè sulla Marchesa : “Si accanì su mia figlia” : Maria Monsè al Grande Fratello Vip: la rivelazione sulla Marchesa d’Aragona Maria Monsè, da Lunedì scorso, è una delle nuove concorrenti del GF Vip, il reality show di canale 5 che vede i personaggi del piccolo schermo rinchiusi all’interno della casa più spiata d’Italia. La showgirl, fin dal suo ingresso nel programma, non ha mai nascosto un certo astio verso la Marchesa d’Aragona. Le due, durante i pochi giorni ...

... affinché le morti di RosAria - Claudia - Marinella - Giovanna - Desirèe e tante altre non siano state solo un servizio di cronaca nera o un : ... affinché le morti di Rosaria, Claudia, Marinella, Giovanna, Desirèe e tante altre non siano state solo un servizio di cronaca nera o un episodio di propaganda politica. Ci auguriamo che vengano ...

Rudolf Rocker - finalmente anche in Italia la storia straordinAria di un anarchico : Nel corso della sua straordinaria parabola esistenziale Rudolf Rocker, uno dei maggiori protagonisti dell’anarchismo tedesco e internazionale, ha profuso la sua attività militante in una molteplicità di contesti sociali e politici, passando dalla Germania di Bismarck alla Londra del movimento operaio yiddish, per approdare infine negli Stati Uniti. Se il suo impegno sociale rimane costante, il suo approccio politico cambia nel corso dei ...

Trasformare l'Aria in acqua potabile : ora c'è una macchina in grado di farlo - anche in Italia - : Skywell sfrutta una tecnologia già implementata in macchine destinate a funzionare all'aperto in aree del mondo con problemi di carenza idrica. Macchine del genere, alimentate a gasolio, sono già ...