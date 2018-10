L' Apocalisse può attendere Dai mercati un credito non illimitato all' Italia

huffingtonpost

(Di lunedì 29 ottobre 2018) "Signo', come va lo spread oggi?". Quando cominciano a chiedertelo il fruttivendolo o il macellaio, la sensazione di incertezza che aleggia nell'aria diventa palpabile. Ed è certamente alimentata dalle dichiarazioni improvvide che arrivano dal Governono tanto quanto da Bruxelles, ma forse anche dalla retorica apodittica degli osservatori. Istanno però a guardare, in questa fase non affondano i loro colpi sull'.Superato lo scoglio del primo scambio di lettere con l'Europa, superato il taglio del rating di Moody's, superato il taglio dell'outlook di Standard & Poor's, lo spread segue oscillazioni non eccessive e Piazza Affari tiene. La settimana comincia anzi con Milano in forte rialzo, le banche sugli scudi, lo spread in calo attorno a quota 300.L'può. Per ora, diranno molti. È vero, il futuro non si prospetta ...