huffingtonpost

: Lampi sul governo. La Lega: 'Problema nei 5s, ma può diventare di coalizione...'. Salvini sereno se ne vola in Qatar - HuffPostItalia : Lampi sul governo. La Lega: 'Problema nei 5s, ma può diventare di coalizione...'. Salvini sereno se ne vola in Qatar - erikafm282 : Arrivano video di lampi sul mare e vento e rombo di acqua. Da una casetta piccina. Ed io, ostinata, continuo a pens… - flickersleigh : diluvio universale con tuoni, lampi e vento a 100 km/h e il telefono sul pezzo -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Il cattivo tempo sulforse è arrivato un po' prima di quanto ci si aspettasse. Ma è arrivato, come prevedevano già a settembre autorevoli dirigenti della. La previsione era questa: "Prima o poi, quella parte del Movimento 5 stelle più insofferente al contratto dicon noi si farà sentire. E si potrà aprire una crisi". Una consapevolezza se vogliamo anche ovvia, ma che comunque, banale o meno che sia, si è presentata ora a cinque mesi dalla nascita delgialloverde. Matteo Salvini assiste divertito alle schermaglie interne ai suoi alleati di, ne approfitta ovunque può, incassa immaginando il pieno di voti che tutto questo gli potrà fruttare alle europee di maggio (se non a nuove politiche l'anno prossimo). E se ne vola in Qatar per il suo giro di incontri istituzionali domani.Tutto è ...