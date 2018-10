Lamborghini URUS alla conquista della suggestiva ed inospitale Islanda FOTO e VIDEO

Lamborghini - show estremo per la Urus" : Si è svolta in Islanda una nuova tappa di Lamborghini Avventura, la serie di spedizioni Lamborghini alla scoperta dei luoghi e delle strade più spettacolari del mondo. Dopo Andalusia, Transilvania e Norvegia, è stata scelta l'Islanda come destinazione ideale per testare la grande versatilità del Super SUV Urus su strade, sterrati e in paesaggi unici come ...