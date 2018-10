La sicurezza nasce rafforzando le comunità territoriali

huffingtonpost

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Lo slogan "La difesa è sempre legittima" è diventato realtà e richiama quell'antico "Padroni a casa nostra", connotandolo di violenza. Il concetto che li accomuna è quello dell'abitare che, nel suo senso più profondo, esprime la, la pace, il riparo, gli affetti e la libertà.Mi si conceda un accostamento filosofico che può sembrare stravagante: "L'abitare è il modo in cui i mortali sono sulla terra", afferma Heidegger. Ogni spazio-luogo non è mai una struttura a sé, indipendente dai soggetti che lo vivono, ma è sempre spazio per un soggetto. È uno spazio vissuto. E sono le tonalità emotive che lo modificano, in base agli stati d'animo e alla qualità delle relazioni.Da qui il significato decisivo e concreto dello spazio vissuto nelle città. Per trasformare il vissuto dello ...