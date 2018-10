La sfida per la poltrona di presidente della Georgia test decisivo per l' equilibrio del

Basket – La Nazionale Maschile a Brescia per la sfida contro la Lituania di Qualificazioni alla World Cup 2019 : Nazionale A: FIBA Basketball World Cup 2019 Qualifiers. Il 29/11 l’Italia affronta la Lituania a Brescia, poi in Polonia il 2/12 Sarà Brescia la casa degli Azzurri nella partita casalinga contro la Lituania, valida per la quinta finestra di FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers. Nell’impianto della Germani Basket Brescia, recentemente ristrutturato, l’Italia del CT Meo Sacchetti affronterà il prossimo 29 novembre (ore 20:15, ...

Desirée - lo strazio del papà : 'sfidai i pusher per salvarla' : Aveva provato a strapparla a quel giro di droga e tossici già 'due, tre mesi fa', lui che nel 2002 venne arrestato nell'operazione Bassotti perché ritenuto uno dei capi-bastone dello spaccio a Latina. ...

La Lega sfida i 5 Stelle anche sulla Tav. 'Per noi è strategica' : Marco Ponti, capo della task force sull'analisi costi-benefici, chiarisce: 'Decisione sarà politica'. Appello del mondo produttivo per l'opera

La Lega sfida i 5 Stelle anche sulla Tav. "Per noi è strategica" : Persa la partita sul gasdotto Tap, il Movimento 5 Stelle cerca il riscatto con il suo popolo approvando un ordine del giorno in Consiglio comunale a Torino contro la Tav Torino Lione. Ma rischia la collisione con la Lega - che già reclama l'opera, definendola "strategica" per il Paese - e con il mondo produttivo piemontese e non solo."Credo che la Tav si debba realizzare. È la mia posizione e quella della Lega. Si tratta di ...

Florenzi tiene in ansia Di Francesco per la sfida di stasera : A Napoli, con il forte dubbio legato alle condizioni di Florenzi. Al netto delle rassicurazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Di Francesco, 'Sarà disponibile', e delle prove tattiche ...

Voto Brasile - Jair Bolsonaro favorito alla presidenza. Lo sfidante Haddad spera ancora : “Con lui si rischia il fascismo” : Lui è certo di vincere e al primo turno ha portato a casa il 46% dei voti. È un ex militare, nostalgico della dittatura. Lo accusano di essere fascista e machista e di ultradestra, ma al ballottaggio è lui il superfavorito. È Jair Bolsonaro, leader del partito Sociale-liberale, che domani sfiderà per la presidenza del Brasile Fernando Haddad, l’erede politico di Lula da Silva, dichiarato ineleggibile a causa della condanna per corruzione in ...

LIVE F1 - Qualifiche GP Messico 2018 in DIRETTA : sfida Ferrari-Mercedes per la pole! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Qualifiche del GP del Messico, valido come diciannovesima prova del Mondiale di F1 2018. Tutto il weekend si incentra, in sostanza, su una domanda: Lewis Hamilton sarà in grado di portarsi a casa il Mondiale già all’Autodromo Hermanos Rodriguez? In attesa di scoprirlo, per il momento le grandi protagoniste sono state le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, che hanno dominato le prime due ...

Lazio-Inter - Stankovic : «Per i nerazzurri è una sfida scomoda» : Dejan Stankovic, che ha vestito le maglie di Lazio e Inter, ha parlato al Corriere dello Sport della sfida di lunedì sera

Marquez super in Australia - sua la pole a Phillip Island : la sfida tra Rossi e Dovizioso parte da lontano : Marc Marquez si prende anche la pole position del Gp d’Australia: i contendenti per il secondo posto mondiale, Rossi e Dovizioso, non troppo soddisfacenti a Phillip Island Con l’arrivo del sole in Italia è iniziato lo spettacolo delle qualifiche del Gp d’Australia della MotoGp: dopo una notte ricca di spettacolo i campioni della categoria regina sono scesi in pista, sul circuito di Phillip Island, a caccia delle migliori ...

LIVE MotoGP - GP Australia 2018 in DIRETTA : comincia la sfida per la pole! Inizia a piovere e sarà una lotteria : 06.02: Marc Marquez, neo campione del mondo, è pronto per dimostrare ancora una volta di essere il migliore ed è pronto a centrare la pole per proiettarsi alla gara nel modo migliore. 06.01: Ci ...

Griglia di partenza MotoGp/ Gp Australia 2018 - sfida per la pole position a Phillip Island : Griglia di partenza MotoGp, GP Australia 2018 Phillip Island: la battaglia per la pole position sull’affascinante circuito, per spezzare il dominio di Marquez(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 04:00:00 GMT)

Volley – Milano sfida domani Latina : anticipo in diretta su Raisport per la Powervolley : Milano cerca continuità: domani si scende in campo alle 18.00 contro Latina. anticipo in diretta su Raisport per la PowerVolley di coach Giani che cerca il bis in casa Allenamento di vigilia per la Revivre Axopower Milano che domani scende in campo per l’anticipo di Superlega che apre la terza giornata del campionato. Alle ore 18.00 al PalaYamamay di Busto Arsizio arriva la Top Volley Latina di coach Tubertini, alla ricerca dei primi punti ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : banco di prova importante per il Club Italia - domani la sfida contro l’Olimpia Bergamo : La gara di domani mette di fronte due formazioni che stanno attraversando un ottimo periodo di forma Dopo l’ottimo avvio di stagione, nel quale il Club Italia Crai ha saputo mettere in cassaforte due vittorie consecutive e cinque punti in classifica, i ragazzi di Monica Cresta si preparano ad un altro banco di prova importante. domani alle ore 17 (diretta su Lega Volley Channel) al Palazzetto dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Benetton contro i campioni in carica del Leinster. sfida di prestigio per Treviso : Ritorna il Pro14 di Rugby dopo la parentesi europea con la Challenge Cup e il Benetton si appresta ad una gara di prestigio: domani a Monigo alle ore 16.00 arrivano i campioni in carica e vincitori dell’ultima Champions Cup del Leinster. L’allenatore di Treviso, Kieran Crowley, ha annunciato la formazione ufficiale. In prima linea ci saranno Derrick Appiah, Hame Faiva e Marco Riccioni, in seconda Irné Herbst e Federico Ruzza, ...