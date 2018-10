La qualità di vita delle persone con tumori della testa e del collo merita la massima

Michèle Boiron : 'Omeopatia non cura cancro ma migliora qualità vita' : Globetrotter perché lei, farmacista di professione, oggi si dedica a girare il mondo nei Paesi dove l'azienda di famiglia è presente. Michèle Boiron oggi a Roma al convegno 'Il supporto al paziente ...

Michèle Boiron : "Omeopatia non cura cancro ma migliora qualità vita" : Roma, 12 ott., AdnKronos Salute, - "L'omeopatia non si sostituisce a nessuna delle cure anticancro, non è una medicina alternativa alle terapie tradizionali ma complementare ad esse, non cura il ...

qualità di vita nell’ipoparatiroidismo : L’ipoparatiroidismo è una malattia endocrina rara che provoca una serie di alterazioni in vari organi e apparati che hanno ripercussioni sulla vita di chi ne è affetto. Una revisione della letteratura ha fatto il punto sull’argomento. L’ipoparatiroidismo è caratterizzato dalla carenza, assoluta o relativa, del paratormone o da un mancato effetto di tale ormone sui tessuti dell’organismo. Fra le conseguenze più rilevanti di queste alterazioni ci ...

Palermo - 'sport migliora qualità della vita dei diabetici' : "Lo sport, il movimento, anche una semplice passeggiata sono fondamentali per i diabetici - afferma Francesco Gallo, che guida la sezione siciliana dell'Aniad, l'associazione nazionale atleti ...

Giornata Mondiale per la Paralisi Cerebrale : come migliorare la qualità di vita per bambini e ragazzi : “migliorare la qualità della vita per la persona con Paralisi Cerebrale”. E’ il titolo dell’iniziativa organizzata e promossa presso IRCCS Fondazione Stella Maris in occasione della Giornata Mondiale per la Paralisi Cerebrale Infantile. Venerdi 5 ottobre a partire dalle ore 9 presso l’Auditorium dell’Istituto di viale del Tirreno 331, a Calambrone, le Associazioni Coordinamento dei Caregivers e EppursiMuove ASD con la collaborazione ...

Roma : Cittadini bocciano qualità della vita - nel 2018 il voto è 5 - 3 : Roma – Il voto medio attribuito dai Romani alla qualita’ della vita nella capitale nel 2018 e’ 5,3, un dato in lieve crescita dopo il minimo di 5,1 toccato nella primavera del 2016. E’ quanto rileva l’Indagine sulla qualita’ della vita e dei servizi pubblici locali 2018 dell’Agenzia per il controllo e la qualita’ dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, presentata oggi nella sala della Piccola ...

Corbucci-Fermariello : preoccupati per qualità vita residenti San Lorenzo : Roma – “Siamo molto preoccupati per la qualita’ della vita dei residenti di San Lorenzo, che da mesi stanno denunciando il frastuono notturno selvaggio e assordante, diventato ormai insostenibile, soprattutto a causa di rave improvvisati ed illegali, che violano le normative d’impatto acustico e l’occupazione di suolo pubblico, trasformando largo degli Osci in una vera e propria discoteca a cielo aperto e sotto le ...

Ricerca - giornata nazionale della Sla : “Missione qualità di vita - Italia in prima linea” : “Il mondo della Ricerca dedica la massima attenzione alle persone e alle loro esigenze e lavora quotidianamente per migliorare la loro qualità di vita.” E’ quanto intende ribadire Fondazione Arisla, principale organismo in Italia che finanzia progetti di Ricerca sulla Sla, in occasione della celebrazione dell’XI giornata nazionale” dedicata alla malattia (16 settembre), promossa dall’Associazione Italiana ...

Bulgari - azienda del lusso attenta a qualità vita dei dipendenti : Roma,, askanews, - Bulgari impresa sostenibile. Il gruppo, che fa parte del gruppo francese Lvmh e si posiziona tra i maggiori brand del lusso dove il made in Italy la fa da padrona ha una importante ...

Dagli abissi allo spazio per migliorare la qualità della vita sulla Terra : Fervono alla Grotta del Vento i preparativi per i test sul campo del progetto BIOWYSE, finanziato in ambito H2020 dalla Commissione Europea, condotto da un consorzio internazionale composto da European Science Foundation (Francia), Thales Alenia Space (JV Thales/Leonardo), SMAT S.p.A. (Società Metropolitana Acque Torino) Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR e l’Università di Firenze (Italia), GL Biocontrol (Francia), AquiSense Technologies ...

Giornata mondiale dello stomizzato : la qualità della vita passa anche per “Le cento ricette” : In vista della Giornata mondiale dello stomizzato, che si svolgerà il prossimo 6 ottobre, B. Braun – una delle maggiori aziende al mondo nel settore dei dispositivi medici – rilancia il volume “Le cento ricette per vivere al meglio”, una raccolta speciale di ricette perché proposte esclusivamente da persone con stomia, valutate e arricchite dai consigli del medico nutrizionista e dello chef. Per l’occasione, B. Braun pubblica online ...

Commercio : M5S Veneto - si guardi alla qualità della vita delle persone (2) : (AdnKronos) - Il Movimento 5 Stelle del Veneto, che "da sempre è a favore del piccolo Commercio dei centri storici e lotta contro i “mostri commerciali” che influiscono in modo spaventoso sul consumo di suolo, si era attivato anche in Regione: un anno e mezzo fa la consigliera regionale Erika Baldin

Salute - urologi : l’ipertensione “può compromettere anche la salute sessuale e la qualità della vita intima” : I valori troppi alti della pressione sono in forte espansione: secondo un recente studio USA si potrebbe registrare un raddoppio dei casi entro il 2050. Dagli attuali 150 milioni nel mondo (di cui 30 milioni in America e 3 milioni solo in Italia) a oltre 322 milioni di diagnosi entro il 2050, a danno del 50% dei maschi tra i 40 e i 70 anni. Tra l’altro, l’ipertensione sembra anche legata alla disfunzione erettile: lo ha confermato di ...