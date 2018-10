La profezia di papà Dibba | Governo cade con Tav o Pedemontana

ilgiornale

: Arte.Stefano Armellin The Opera Collection dal 1983: DA POMPEI VERSO IL GRANDE GIUBILEO 2025 - stefanoarmellin : Arte.Stefano Armellin The Opera Collection dal 1983: DA POMPEI VERSO IL GRANDE GIUBILEO 2025 - stefanoarmellin : Arte.Stefano Armellin The Opera Collection dal 1983: DA POMPEI VERSO IL GRANDE GIUBILEO 2025 - garfa74 : Medjugorje. C’è una profezia di Giovanni XXIII da conoscere, su Papa Francesco e la cittadina di Maria… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Ilcomincia a sentire la pressione dei mercati e dell'Unione Europea. Di fatto l'appuntamento con la "risposta" a Bruxelles che dovrebbe cambiare la struttura della manovra si avvicina. L'esecutivo ha già fatto sapere che non verranno fatte modifiche e che verrà confermata su tutta la linea la prossima legge di bilancio. A questo si aggiungono le tensioni degli ultimi giorni su diversi fronti. M5s e Lega sono divisi sul fronte degli aiuti alle banche e i cinque Stelle sono totalemnte spaccati sulle grandi opere come Tav e Tap a cui i pentastellati non rinunceranno nonostante le promesse nella campagna elettorale.Adesso il padre di Di Battista, sempre molto attivo sui social, prova a tracciare una sorta disulla caduta del: "Cadrà se si farà la TAV, il Terzo valico, la. Cadrà - rincara - se non si cambieranno i direttori di canale e quelli dei ...