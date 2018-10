La principessa Ayako ha detto sì | «piena di gioia»

Giappone : principessa Ayako dice sì a cittadino borghese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La principessa giapponese Ayako ha detto sì a un cittadino borghese. E ha perso così ogni titolo imperiale : Si è celebrato nella tarda mattinata, al santuario scintoista di Meiji Jingu, al centro di Tokyo, il matrimonio tra la principessa Ayako - terzogenita di un cugino dell'imperatore Akihito - e il cittadino borghese Kei Moriya.Vestita con il tradizionale kimono rosso e la gonna 'hakama', con una messa in piega che richiama all'antico stile delle nobildonne giapponesi, Ayako ha scambiato gli anelli leggendo ad alta voce un giuramento nella ...

La principessa Ayako rinuncia al trono per amore : domani sposerà un borghese : È tutto pronto per il matrimonio della 28enne Ayako, terzogenita del cugino dell'imperatore Akihito, il principe Takamado deceduto nel 2002, e della consorte Hisako. Che per questo amore rinuncerà al ...