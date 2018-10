La Previdenza dell' ignoranza giallo-verde

Pensioni : quota 100 potrebbe far saltare la Previdenza secondo il presidente dell'Inps : quota 100 potrebbe far saltare l'intero sistema previdenziale. L'allarme è stato dato da Tito Boeri nel corso dell'audizione tenuta di fronte alla Commissione Lavoro della Camera. Il presidente dell'Inps ha evidenziato le criticita' del provvedimento con cui il governo si appresta a varare la controriforma della legge Fornero [VIDEO], che prevede l'introduzione della pensione anticipata per chi ha 62 anni di eta' e 38 di contributi. Per Boeri, ...