huffingtonpost

: La polizia di New York si scusa 24 anni dopo per non aver creduto a una vittima di stupro - HuffPostItalia : La polizia di New York si scusa 24 anni dopo per non aver creduto a una vittima di stupro - CarlaSicuro1 : RT @HuffPostItalia: La polizia di New York si scusa 24 anni dopo per non aver creduto a una vittima di stupro - FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: La polizia di New York si scusa 24 anni dopo per non aver creduto a una vittima di stupro -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) "Noi ci siamo sbagliati. Desiderormi a nome di tutta ladi Newcon la coraggiosadelloa Prospect Park". Così il capo delladi NewJames O'Neill, in un comunicato ufficiale preannunciato via Twitter, ha fatto mea culpa a nome di tutto il corpo dialla ragazza stuprata nel 1994, il cui caso era divenuto molto noto alle cronache perché lanon le aveva inizialmente.Nel 1994 infatti una giovane donna, il cui nome non verrà mai rivelato, denunciò di essere stata stuprata nel parco di New. Si rivolse allama gli investigatori non le credettero, pensando si trattasse solo di una persona in cerca di notorietà. Anche i giornali all'epoca si schierarono contro la donna, mettendone in discussione la reputazione e la credibilità. Si scrisse che lacercava solo la ...