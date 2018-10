La malattia del secolo | epilessia fotosensibile detta anche del videogioco

Sla : nuovo test del sangue per la diagnosi precoce della malattia : La SLA è una malattia neurodegenerativa rara, colpisce in Italia almeno 3500 malati e ci sono 1000 nuovi casi all'anno; è una malattia progressiva che colpisce i motoneuroni cerebrali e del midollo ...

Michael Bublé in lacrime al Carpool Karaoke di James Corden racconta la malattia del figlio GUARDA IL VIDEO : Il dolore di un genitore che vede suo figlio ammalarsi e combattere contro la malattia: questo ciò che il volto di Michael Bublé , 43 anni, mostra durante lo speciale Carpool Karaoke di beneficienza, ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi della Prova del Cuoco : “Ho subito un trapianto. Mi viene da piangere ancora oggi - pensavo di avere una grave malattia” : “È successo dieci anni fa. Stavo tornando a casa dopo il lavoro. Finiamo sempre tardi, era circa l’una. Ero in macchina al semaforo, mi gratto un occhio e non ci vedevo. La malattia era a tutt’e due gli occhi, ma in uno è partita prima la cosa. Mi sono grattato l’occhio buono e vedevo tutto appannato“, Andrea Mainardi confessa un momento difficile della sua vita durante una chiacchierata con Walter Nudo. Non solo liti e presunti ...

Michael Bublé si commuove per la malattia del figlio : 'Difficile parlarne' : Michael Bublé partecipa al Carpool Karaoke di The Late Late Show with James Corden, nel quale il conduttore invita celebri ospiti musicali a cantare insieme a lui mentre guida. Per le strade di Los ...

ELENA SANTARELLI E LA malattia del FIGLIO GIACOMO / "Vorrei tornare in tv ma non verrei capita..." : ELENA SANTARELLI continua la battaglia contro la MALATTIA del FIGLIO GIACOMO e confessa il proprio desiderio di tornare a lavorare in televisione. Teme però...(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 09:13:00 GMT)

Epatite fulminante : cos’è e i sintomi della malattia che ha colpito Sara Anzanello : Epatite fulminante: è questa la malattia, terribile e letale, che ha colpito Sara Anzanello, spezzando, a soli 38 anni, la vita della campionessa di volley. Erano cinque anni che la sportiva combatteva contro la patologia contratta in Azerbaigian dividendosi fra gli ospedali e il campo di pallavolo, dove era tornata, coraggiosamente, dopo un trapianto di fegato. L’Epatite fulminante però non le ha lasciato scampo e Sara Anzanello alla fine ...

Rosacea - una persona su cinque è sotto scacco di questa malattia della pelle : La Rosacea, malattia infiammatoria cronica della pelle, ha un forte impatto sulla qualità di vita di chi ne è affetto. Indipendentemente dal modo in cui si manifesta, influenza fortemente la vita di 1 persona su 3 e, in oltre la metà dei casi, ha ripercussioni sulla produttività lavorativa. Una persona su 5 modifica in modo sostanziale le proprie abitudini quotidiane e quasi il 90% rinuncia a quelle attività che possono peggiorare i sintomi o ...

Volley - morta Sara Anzanello a 38 anni. Il dramma della malattia - ma senza pietismo - : Sara Anzanello, infatti, è stata una delle leonesse di Berlino, il gruppo capace di stupire il mondo e di fare suo un titolo che regalò il primo vero bagno di popolarità all'azzurro delle schiacciate ...

Elena Santarelli e la malattia del figlio : "Spesso si danno troppe cose per scontate..." : 'All'inizio non ero certamente così positiva, ma lo sono diventata perché si vedono tante realtà peggiori che ti svegli la mattina e dici 'ok, ho questo problema da risolvere', nel mare dei tanti ...

Elena Santarelli e la malattia del figlio : la richiesta (e speranza) della showgirl italiana : Elena Santarelli torna a parlare della malattia del figlio Giacomo: il piccolo di casa Corradi è alle prese con un brutto male dallo scorso novembre. E la showgirl, tornata in televisione con ItaliaSì, programma condotto da Marco Liorni e in onda ogni sabato pomeriggio su Raiuno, si è raccontata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso de “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 ...

Elena Santarelli e la malattia del figlio/ “Il tumore? Ho un dolore dentro che provo a non mostrare” : Elena Santarelli e la malattia del figlio: “Il tumore? Ho un dolore dentro che provo a non mostrare”. La showgirl parla del momento delicato per la sua famiglia(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 16:15:00 GMT)

SONIA BRUGANELLI/ Parla della malattia della figlia : “Silvia ha sconvolto le nostre vite” (Matrix) : SONIA BRUGANELLI, la moglie di Paolo Bonolis al Maurizio Costanzo Show: gli eccessi esposti sui social, le grandi polemiche che l'hanno travolta e le differenze con il marito.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:28:00 GMT)

Selma Blair - il dramma dell'attrice sulla malattia : 'Ho la sclerosi multipla' : L'attrice Selma Blair ha rivelato su Instagram di essere ammalata di sclerosi multipla. In un lungo post, la Blair ha raccontato di questo difficile momento, a partire dalla costumista che la aiuta a ...

Gilberto Benetton è morto a 77 anni - dopo una lunga malattia. E si scatena il peggio del web : A partire da Luca Zaia, presidente del Veneto: 'Insieme ai suoi fratelli, Gilberto ha portato nel mondo una nuova immagine del Veneto che, da contadino e artigiano, si è affermato nei diversi ...