La Lega sfida i 5 Stelle anche sulla Tav. "Per noi è strategica" : Persa la partita sul gasdotto Tap, il Movimento 5 Stelle cerca il riscatto con il suo popolo approvando un ordine del giorno in Consiglio comunale a Torino contro la Tav Torino Lione. Ma rischia la collisione con la Lega - che già reclama l'opera, definendola "strategica" per il Paese - e con il mondo produttivo piemontese e non solo."Credo che la Tav si debba realizzare. È la mia posizione e quella della Lega. Si tratta di ...

Sfida tra Sala e Lega : se avanza il «modello Milano» : Avanti navigando spedito lungo i Navigli, senza eccessivi mal di pancia per l'Area B e con la prospettiva di Olimpiadi invernali lontane , 2026, ma dai contorni sempre più definiti, anche se i ...

Basket - EuroLega : Milano-Real Madrid. La sfida in diretta : La prima in casa è una di quelle sfide da non perdere. Bagnato con un successo in trasferta contro il Buducnost il debutto in Eurolega, Milano apre le porte del Forum per accogliere i campioni in ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - EuroLega 2019 in DIRETTA : primo esame di maturità per James e compagni. Sfida di lusso al Forum! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Real Madrid, Sfida valevole per la seconda giornata della stagione regolare di Eurolega. Sfida di lusso al Forum ed un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ...

Si avvicina il varo della Legge di bilancio. Tante le incognite sui provvedimenti del Governo, ma anche sull'atteggiamento che avrà l'Ue e sul futuro di Tria.

'Abbiamo sfidato il sistema che ha vinto' - il Legale di Bossetti - : Milano, 13 ott., askanews, - 'Ancora una volta ha perso il diritto. Abbiamo osato andare contro il sistema e il sistema ha vinto'. Così Claudio Salvagni, difensore di Massimo Bossetti insieme al ...

Basket - EuroLega 2018-2019 : quando gioca la prossima partita l’Olimpia Milano? Data - programma - orario e tv della sfida contro il Real Madrid : È in corso il match di esordio dell’Olimpia Milano nell’Eurolega 2018-2019 in casa dei montenegrini del Buducnost (DIRETTA LIVE su OA Sport), ma è difficile non guardare con estremo fermento alla prima in casa dei lombardi nella massima competizione europea contro il Real Madrid, in programma mercoledì alle 20:45. I campioni di Europa, oltre che di Spagna, fanno paura, ma l’Olimpia quest’anno può dare filo da torcere a ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : le favorite. Perugia e Civitanova si giocano lo scudetto - Modena e Trento lanciano la sfida : Nel weekend del 13-14 ottobre inizierà la Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Quattordici squadre iscritte, parte la caccia a Perugia che si presenterà per difendere il tricolore conquistato lo scorso anno battendo Civitanova nella Finale scudetto che si risolse soltanto in gara5. Si preannuncia una stagione estremamente avvincente e appassionante, il livello tecnico sarà davvero molto elevato visto che ...

La Lega vince la sfida della Olimpiadi. Il M5s va a rimorchio e Appendino resta a casa : Che sarebbe finita così lo si era capito subito dopo il fallimento della candidatura a tre Milano, Cortina, Torino. Quando, mentre l'Italia sembrava pronta a rinunciare a un'altra occasione olimpica, i governatori leghisti della Lombardia e del Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, avevano rilanciato

Manovra - sfida sullo sforamento del deficitLega : "Se Tria non ci sta lo cambiamo" : Per la Manovra del governo si apre una giornata cruciale: ildocumento finanziario che ne fissa le linee sarà oggetto di unvertice di maggioranza in programma nel pomeriggio. Di Maio e i 5 Stelle sfidano il Tesoro: "Portare il deficit al 2,4% del Pil"

Toninelli ha deciso di sfidare la Lega sulle Olimpiadi invernali 2026 : La spinta politica Come interpretare le sue parole? Secondo il Corriere sono un soccorso alla Appendino, vittima anche di scontri interni al Movimento. Il sindaco di Torino si era fatta da parte e ...