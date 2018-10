La Juve torna in fuga | +6 sul Napoli

Ronaldo ribalta l'Empoli da solo : la Juve fatica ma torna alla vittoria : La Juve ha vinto dimenticando il pari col Genoa. Non ha brillato a Empoli, ma in compenso a illuminare la sera ci ha pensato Ronaldo autore di una doppietta: ora sono 7 centri in 10 partite...

Diretta/ Empoli Juventus (risultato finale 1-2) info streaming video e tv : la Juventus torna alla vittoria : Diretta Empoli Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Castellani, valida per la decima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 19:48:00 GMT)

La Juventus saluta Marotta : 'Grazie a te siamo tornati ai vertici del calcio europeo' : Beppe Marotta non è più il DG della Juve , ora è ufficiale. E bianconeri l'hanno annunciato attraverso una bella lettera pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Grazie a te siamo tornati ai vertici ...

Paul Pogba 'torna alla Juventus - ecco la prova'. La foto che fa impazzire il calcio : ecco la prova del ritorno di Paul Pogba alla Juventus . In tempi social, basta una foto per scatenare il gossip di calciomercato: il francese del Manchester United, esploso in bianconero dal 2012 al ...

Juventus - Agnelli : "Calcio italiano unito per tornare al top. Alla Fifa quanta confusione..." : Il modello non cambierà, ci saranno sempre tre pilastri: servizi, ricavi e sport". Gli uomini scelti per guidare queste aree, come noto, sono Marco Re, Giorgio Ricci e Fabio Paratici. E' doveroso un ...

Juve - niente “effetto Report” : il titolo torna sopra 1 euro per azione : Il titolo della società bianconera torna a crescere dopo il crollo dell'ultimo mese, che l'ha portato da 1,7 euro a meno di 1 euro per azione. L'articolo Juve, niente “effetto Report”: il titolo torna sopra 1 euro per azione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League 2018/19 : ritorna la coppa con Manchester United-Juventus e Roma-Cska Mosca su Sky : Cristiano Ronaldo Torna in primo piano la Uefa Champions League 2018/19. Si gioca la terza giornata della fase a gironi, con Cristiano Ronaldo che si ripresenta nel suo ex stadio, l’Old Trafford, per il match tra la Juventus e il Manchester United. La Roma, invece, ospita all’Olimpico il Cska Mosca. Le due partite, insieme a tutte le altre, sono in esclusiva su Sky. Champions League in tv: le partite di martedì 23 ottobre 2018 La ...

Juventus - Bonucci : “Mi ha cercato il Manchester ma volevo tornare a casa” : Alla vigilia del match valido per il terzo turno della fase a gironi della Champions League, Manchester United-Juventus, il difensore della Juventus e della nazionale italiana Leonardo Bonucci concede ai tabloid britannici una gustosa rivelazione su quello che è successo quest’estate in sede di calciomercato. LE PAROLE DI Bonucci Il difensore di Viterbo, come riporta […] L'articolo Juventus, Bonucci: “Mi ha cercato il ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Manchester United Juventus : notizie live - orario e diretta tv. CR7 torna a Old Trafford : PROBABILI FORMAZIONI Manchester United Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che scendono in campo nella terza giornata di Champions League(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:50:00 GMT)

Manchester United-Juve - Bonucci : 'Mi hanno cercato i Red Devils - ma io volevo tornare a casa' : Le parole di Bonucci al Telegraph Sport svelano un retroscena di calciomercato, un'operazione che non è andata a termine perché il 31enne difensore voleva solo la Juve: "Ci sono state possibilità di ...

L’Inter torna in corsa per lo scudetto - vittoria meritata contro il Milan : la Juventus adesso deve guardarsi alle spalle - è un momento di grazia per la squadra di Spalletti : Si è conclusa una giornata importante valida per il campionato di Serie A, in serata è andata in scena la partita tra Inter e Milan, un derby sentitissimo e che ha visto la vittoria della squadra di Luciano Spalletti per 1-0. La gara si apre con il consueto spettacolo delle coreografie, sfottò da parte delle tifoserie. E’ andata in scena una partita molto importante per la Champions League o… forse qualcosa in più. Sì perchè il ...

Juve Stabia - Monopoli 2-1 - L'umiltà di mister Caserta. «Avvio sbagliato a causa mia - nella ripresa siamo tornati noi stessi» : Concorda su quest'ultimo concetto mister Scienza. 'I tanti impegni ravvicinati ci hanno penalizzati - spiega il tecnico del Monopoli -, siamo arrivati a questa gara con qualche assenza di troppo e ...

Juventus - Bonucci torna capitano. E il Genoa ferma i bianconeri : Leonardo Bonucci capitano della Juventus è la prima sorpresa di Juve-Genoa. La Juventus ha deciso in mattinata di dare la fascia a Bonucci in una situazione molto particolare. Chiellini, il capitano, ...

Juventus - Bonucci torna capitano contro il Genoa : Leonardo Bonucci capitano della Juventus è la prima sorpresa di Juve-Genoa. La Juventus ha deciso in mattinata di dare la fascia a Bonucci in una situazione molto particolare. Chiellini, il capitano, ...