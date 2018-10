La Gran Bretagna annuncia una tassa sui servizi digitali

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA. Mustafina commovente - Russia seconda. Gran Bretagna eliminata - Lara Mori out : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, oggi è in programma la seconda giornata delle qualificazioni femminili. Domenica 28 agosto decisiva, al termine di questa giornata avremo il quadro completo di chi disputerà le varie finali in programma nei prossimi sei giorni. Si preannuncia Grande spettacolo all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dove andranno in scena ben cinque suddivisioni: nella capitale ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : il ruggito di Mustafina sugli staggi - Russia seconda! Gran Bretagna eliminata : La Russia non ha deluso le aspettative della vigilia e si è confermato ai massimi livelli durante le qualificazioni dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) le Campionesse d’Europa hanno concluso la gara con un totale di 165.497, secondo posto provvisorio con appena tre decimi di vantaggio sulla Cina (165.196) e ad addirittura nove punti di distacco dagli inarrivabili USA (174.429). La Gran Bretagna ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : Italia seconda nell’inseguimento a squadre femminile. Azzurre superate in finale dalla Gran Bretagna : L’Italia centra un ottimo secondo posto nell’inseguimento a squadre femminile a Milton (Canada), nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Simona Frapporti e Silvia Valsecchi, dopo la Grande qualifica, si è dovuto arrendere alla superiorità della Gran Bretagna in finale. Il quartetto formato da Laura Kenny, Katie Archibald, Elinor Barker e Eleanor ...

Gran Bretagna - vendite al dettaglio in calo a settembre : A settembre i consumi nel Regno Unito sorprendono in negativo gli analisti , in calo rispetto al mese precedente. Secondo l'Office for National Statistics, nel mese in esame, le vendite al dettaglio ...

Gran Bretagna - l'inflazione si contrae oltre le attese : Decelera al 2,4% annuo l'inflazione nel Regno Unito . Lo rileva l'Office for National Statistics , ONS, , spiegando che i prezzi, nel mese di settembre, hanno registrato un decremento rispetto al 2,7% ...

BREXIT - 3 SCENARI PER L’USCITA DELLA Gran Bretagna DALL’UE/ Ultime notizie - in ogni caso ci saranno scontenti : BREXIT, rush finale, ma resta il "caso Irlanda". Ultime notizie, intesa complicata fra Londra e Bruxelles per la questione irlandese: il nord è parte del Regno Unito(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:40:00 GMT)

Gran Bretagna - Francia e Germania : serve inchiesta su scomparsa Khashoggi : Riad ha promesso che risponderà "a qualsiasi azione con una più Grande", sottolineando che la superpotenza petrolifera "svolge un ruolo efficace e vitale nell'economia mondiale".

La Gran Bretagna è uno stato falso più di qualunque altro - : Di fatto, dopo aver visitato Mosca lo scorso febbraio, Dudley ha descritto i suoi contatti con la russa Rosneft come eccezionali, nonostante l'aggravarsi delle tensioni geopolitiche nel mondo. Nel ...

Allarme bambini obesi. Così la Gran Bretagna "restringe" pizze e torte : Tesoro, mi si è ristretta la pizza. Per il bene dei più piccoli, in questo caso. In un Paese - il Regno Unito - in cui la percentuale dei bambini tra i 10 e gli 11 anni "gravemente obesi" ha toccato il record (4,2%), il governo ha deciso di passare alle misure drastiche. Avere più opzioni salutari nei menù di ristoranti, pub e fast-food, si è capito, non è un incentivo sufficiente a mangiare meglio. Per questo Londra ha deciso di intervenire ...

Gran Bretagna - istituita la carica del ministro per la Prevenzione dei suicidi : La premier britannica Theresa May ha nominato Jackie Doyle-Price ministro per la Prevenzione dei suicidi: la prima volta non solo nella storia della Gran Bretagna, ma anche in quella del mondo intero.

Gran Bretagna : la strada è un fiume - con il kayak in mezzo al traffico - : Nell'Essex diverse persone si sono avventurate in canoa per percorrere un tratto stradale allagato. L'accaduto è stato ripreso da alcuni passeggeri di un autobus. IL VIDEO

Maltempo : la tempesta Callum flagella Irlanda e l’ovest della Gran Bretagna : Danni, incidenti e intoppi al traffico oggi in Irlanda e sulle coste occidentali della Gran Bretagna flagellate da una nuova bufera, ribattezzata Callum, che ha portato piogge e vento, oltre a burrasca nell’Irish Sea. Le raffiche hanno sfiorato i 120 chilometri all’ora, con interruzione della corrente elettrica in centinaia di case fra Irlanda, Irlanda del Nord e coste del Galles. Coinvolte pure una parte dell’Inghilterra e ...

Secondo Royal Wedding dell’anno in Gran Bretagna : la principessa Eugenie - nipote della Regina Elisabetta - ha sposato Jack Brooksbank [FOTO] : 1/32 ...