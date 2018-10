La F-Type Chequered Flag celebra i 70 anni delle sportive Jaguar

Jaguar F-Type - In UK presentata la Chequered Flag Edition : La Jaguar presenta in Inghilterra la F-Type Chequered Flag Edition, che sarà disponibile in versione Coupé e Convertible a partrire da 62.335 sterline (70.130 euro al cambio attuale).Da 300 a 380 CV. La serie speciale Chequered Flag deriva dall'allestimento R-Dynamic della F-Type e sarà proposta sia nella versione quattro cilindri 2.0 turbo da 300 CV sia in quella V6 30 Supercharged da 340 o 380 CV. Per tutte l'unica trasmissione ...