La corona del diavolo | Rollins firma una nuova avventura sulla Sigma Force

Fabrizio corona - il giallo delle frasi contro Totti e Ilary : «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità» : Fa ancora discutere la clamorosa lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi in tv al Grande Fratello Vip. «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità». Fabrizio Corona scrive...

Francesco Totti ha tradito Ilary Blasi prima del matrimonio? La risposta di Flavia Vento allo scoop di Fabrizio corona : Dopo la lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona interviene Flavia Vento: è davvero stata con Francesco Totti prima del matrimonio con la conduttrice del Grande Fratello Vip? La sua risposta a ‘Nemo’ La lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip ha incuriosito tutti i telespettatori sui vecchi dissapori tra i due protagonisti della diatriba in diretta tv. 13 anni fa uno scoop dell’ex re dei paparazzi ...

Ilary Blasi - criticata da un ex concorrente del GF per la lite con Fabrizio corona : Sta prendendo una piega inaspettata la lite che è avvenuta tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona nella puntata di Giovedì del GF Vip. Se la moglie di Totti sembra essere sparita dai radar dei social, ...

Fabrizio corona - lite con Ilary Blasi/ L'ultima provocazione alla conduttrice del GF Vip (e a Silvia Provvedi) : Fabrizio Corona dopo la lite con Ilary Blasi: “Silvia Provvedi si faccia un'esame, ha dei grandi problemi”. L'ex re dei paparazzi ha parlato a iLoft dell'incontro al Grande Fratello Vip(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 23:57:00 GMT)

Grande Fratello Vip - la verità del fedelissimo di corona sulle prove in camerino : cosa faceva davvero : Sul video di Fabrizio Corona che 'ripassa la parte' nel camerino del Grande Fratello Vip arriva la versione del fedelissimo dell'ex paparazzo, Gabriele Parpiglia . Come riporta Bitchfy.it, il ...

Fabrizio corona ripassa la parte prima del Grande Fratello Vip : era tutto preparato? VIDEO : Dopo la sfuriata in tv, e sui social, contro Ilary Blasi, Fabrizio Corona torna tra i topic più discussi del web. Spunta infatti un VIDEO, di 'Gossippiamo', in cui l'ex fotografo sembra ripassare la ...

Grande Fratello Vip news - Gabriele Parpiglia spiega le dinamiche dell’incontro tra Fabrizio corona e Silvia Provvedi : L’ingresso di Fabrizio Corona nella casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere l’opinione pubblica. La lite con la conduttrice Ilary Blasi, la pubblicità occulta con il marchio dell’azienda d’abbigliamento dell’ex re dei paparazzi ed infine l’incontro con Silvia Provvedi. Sul web sono stati diffusi alcuni video girati nel camerino di Corona, che farebbero pensare ad un incontro programmato tra ...

corona al Grande Fratello Vip : ecco il cachet stratosferico dell'ex paparazzo : L'ex re dei Paparazzi Fabrizio Corona, autore di una breve ma spettacolare apparizione al Grande Fratello Vip, continua a essere un personaggio fra i più contestati e sicuramente fra i più contestati. ...

Fabrizio corona - nuovo sfogo su Instagram : «Io non ho pupari - basta commenti del c.... Sono il più bravo» : Fabrizio Corona continua a far parlare di sè dopo lo show al Grande Fratello Vip 2018 . La sua lite in diretta tv con la conduttrice Ilary Blasi ha fatto discutere mezza Italia e l'ex re dei paparazzi ...

Fabrizio corona avrebbe spaccato il camerino del reality show dopo lo scontro in tv : L'ospitata di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip non è passata affatto inosservata, non tanto per il confronto con la sua ex fidanzata Silvia Provvedi, ma per lo scontro in diretta con la padrona di casa Ilary Blasi. La signora Totti, infatti, ha scelto di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, affrontando in un durissimo 'faccia a faccia' il suo rivale Corona che tredici anni fa aveva cercato di rovinarle il matrimonio con una serie di ...