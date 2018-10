Juventus | tutti in pausa tranne CR7 | la vacanza è in palestra!

Juventus - Cristiano Ronaldo sempre più uomo squadra : 'Uno per tutti - tutti per uno' : Ieri pomeriggio, la Juve ha battuto per 1-2 l'Empoli. Il grande mattatore della vittoria bianconera è stato Cristiano Ronaldo. CR7 ha prima realizzato il rigore che si era procurato Capitan Dybala e poi con un tiro pazzesco ha definitivamente ribaltato il punteggio a favore della Juventus. Il portoghese è sempre più trascinatore dei bianconeri e al termine della partita ha sottolineato, su Instagram, quanto il gruppo juventino sia uniti e coeso. ...

Juventus - Cristiano Ronaldo sempre più uomo squadra : 'Uno per tutti - tutti per uno' : Ieri pomeriggio, la Juve ha battuto per 1-2 l'Empoli. Il grande mattatore della vittoria bianconera è stato Cristiano Ronaldo. CR7 ha prima realizzato il rigore che si era procurato Capitan Dybala e poi con un tiro pazzesco ha definitivamente ribaltato il punteggio a favore della Juventus. Il portoghese è sempre più trascinatore dei bianconeri e al termine della partita ha sottolineato, su Instagram, quanto il gruppo juventino sia uniti e coeso. ...

Cristiano Ronaldo compatta lo spogliatoio della Juventus : “Uno per tutti - tutti per uno” : Cristiano Ronaldo si dimostra anche uomo spogliatoio oltre che trascinatore in campo, invece di prendersi i meriti della vittoria di Empoli dà segnali di compattezza del gruppo “Uno per tutti, tutti per uno“. Cristiano Ronaldo esalta il gruppo della Juventus dopo la vittoria in rimonta sul campo dell’Empoli, firmata proprio dal portoghese con una doppietta. Il cinque volte Pallone d’Oro ha postato sui social una ...

Calciomercato Juventus - Paratici scatenato : ecco tutti i giovani valutati [FOTO] : 1/7 Foto LaPresse ...

Juventus - il presidente Agnelli risponde a Report : tutti i dettagli : Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato della tanto discussa questione degli striscioni su Superga introdotti in un derby di qualche anno fa “Una trasmissione televisiva ha riportato fatti acclarati in ogni sede. La Juventus è stata sanzionata dalla giustizia sportiva per due motivi: aver venduto biglietti in numero superiore rispetto a quanto previsto dalla legge Pisanu e perché il nostro responsabile della sicurezza ...

Allegri loda la sua Juventus : “quello che abbiamo fatto non è da tutti” : Juventus, Massimiliano Allegri soddisfatto di quanto visto ieri ad Old Trafford, il Manchester United è stato annichilito “Non solo la concentrazione, ma anche i ritmi giusti per quasi tutta la partita. Vincere in questo stadio non è da tutti: complimenti ai ragazzi“. E’ il messaggio postato su twitter dal tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il successo per 1-0 di ieri sera dei bianconeri in Champions ...

Inter e Juventus - occhi su Sampdoria-Sassuolo : ecco tutti i calciatori nel mirino [FOTO] : 1/6 Foto LaPresse ...

Juventus-Genoa - Allegri sorprende tutti : la fascia di capitano va a Bonucci : Una decisione inattesa che farà inevitabilmente discutere. È quella che ha preso Massimiliano Allegri, chiamato a scegliere il capitano della sua squadra nelle ore precedenti a Juventus-Genoa. Vista l'...

Il calciomercato oggi – Juventus - tutti i nomi per sostituire Alex Sandro : La Juventus sta disputando una stagione fantastica, tra campionato e Champions League i bianconeri hanno sempre vinto, sono i netti favoriti per la conquista della Serie A ed anche in Europa sono considerati in pole. La squadra di Massimiliano Allegri adesso si prepara per la gara contro il Genoa, match sulla carta agevole ma che non va comunque sottovalutato. Nel frattempo nelle ultime ore è scoppiato il caso Alex Sandro, il brasiliano ...

Juventus : rientrati tutti i nazionali - dybala lavora in gruppo : Giorno dopo giorno la Juventus ritrova i reduci dalle nazionali e così questo pomeriggio sono rientrati alla base dybala, Bentancur e Cuadrado. Il colombiano si è limitato ad un lavoro atletico, mentre i primi due si sono uniti al resto del gruppo, che ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Genoa di sabato 20 ottobre. L’allenamento odierno è stato incentrato sugli aspetti tattici del match e domani, alla vigilia ...

Juventus-Genoa - occasione per parlare di mercato : tutti i calciatori valutati [FOTO] : 1/8 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Juventus - Benatia : “Tutti vorremo sempre giocare ma abbiamo 2 squadre” : Intervistato ai microfoni di “Juventus Tv”, Mehdi Benatia, difensore del club bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando dell’avvio di stagione della squadra di Massimiliano Allegri: “Stiamo lavorando bene, anche se siamo in pochi, perché vogliamo continuare a vincere. Quanto fatto finora è ottimo e ne siamo felici, ma non abbiamo ancora vinto nulla e quindi […] L'articolo Juventus, Benatia: ...

Ricavi - plusvalenze e abbonati : tutti i numeri dell'era Marotta alla Juventus : L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno dopo il 3-1 sul Napoli, per bocca del diretto interessato ai microfoni del dopo partita. Giuseppe Marotta non sarà più l’amministratore delegato della Juventus. Il 25 ottobre 2018 si terrà infatti l’assemblea degli azionisti ordinari di Juventus Football Club che rinnoverà il CDA del club della famiglia Agnelli. Nella Juve del futuro non ...

Ricavi - plusvalenze e abbonati : tutti i numeri dell'era Marotta alla Juventus : L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno dopo il 3-1 sul Napoli, per bocca del diretto interessato ai microfoni del dopo partita. Giuseppe Marotta non sarà più l’amministratore delegato della Juventus. Il 25 ottobre 2018 si terrà infatti l’assemblea degli azionisti ordinari di Juventus Football Club che rinnoverà il CDA del club della famiglia Agnelli. Nella Juve del futuro non ...