Juventus | Report smentisce Agnelli Le nuove intercettazioni nell’anticipazione della

‘Ndrangheta-Juventus - nuove intercettazioni shock di Report : “Agnelli chieda scusa” [VIDEO] : Prosegue l’inchiesta di Report sulla Juventus e su presunti sodali della ‘ndrangheta che gestivano la curva bianconera. Dopo la puntata di lunedì scorso con varie intercettazioni piccanti, questa sera altre rivelazioni nel programma di Rai Tre. “Non mi venire allo stadio a fare stare zitta la curva al derby e devo sentire i bovini cantare! Mi stanno sul c…”. I bovini sono i tifosi del Torino e la voce è ...

Juventus - Agnelli senza peli sulla lingua : “Report? Fanno spettacolo. Addio Marotta? Ecco cosa ne penso” : Durante la conferenza stampa post assemblea degli azionisti della Juventus, Andrea Agnelli ha risposto alle domande dei giudici sul servizio di Report, i rapporti con Cairo e l’Addio di Marotta Terminata l’assemblea degli azionisti della Juventus, Andrea Agnelli si è presentato insieme a Fabio Paratici e Pavel Nedvede in conferenza stampa, nella sala stampa dell’Allianz Stadium. Diversi i punti toccati nel corso dell’incontro ...

Juventus - AGNELLI VS REPORT "STRISCIONI SU SUPERGA - NESSUN COINVOLGIMENTO"/ Programma pubblica intercettazioni : JUVENTUS, AGNELLI saluta Marotta “Ora tocca a Paratici”. Sui vergognosi striscioni di SUPERGA introdotti durante il derby del 2014, il presidente bianconero rimanda le accuse al mittente(pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:20:00 GMT)

Juventus - il presidente Agnelli risponde a Report : tutti i dettagli : Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato della tanto discussa questione degli striscioni su Superga introdotti in un derby di qualche anno fa “Una trasmissione televisiva ha riportato fatti acclarati in ogni sede. La Juventus è stata sanzionata dalla giustizia sportiva per due motivi: aver venduto biglietti in numero superiore rispetto a quanto previsto dalla legge Pisanu e perché il nostro responsabile della sicurezza ...

Inchiesta Report - il presidente del Torino Cairo tuona contro la Juventus! : Urbano Cairo, gli striscioni della curva della Juventus con chiaro accenno a Superga non vanno giù al patron del Torino Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato della tanto discussa Inchiesta di Report sulla curva della Juventus. “Non sono un giudice, non emetto sentenze. Ma c’è un sentimento comune a tutto il popolo granata che si sente offeso dall’ipotesi che ci possano essere state connivenze, anche ad alto livello, con ...

‘Ndrangheta-Juventus : l’inchiesta di Report non è finita - pronte nuove scottanti intercettazioni : Ha destato scalpore la trasmissione Report, andata in onda su Rai Tre nella serata di lunedì, sui rapporti tra Juventus, Ultrà, ‘ndrangheta. Sulla pagina twitter del programma di Rai Tre, il conduttore Sigfrido Ranucci ha confermato che l’inchiesta continua: “quello che abbiamo ascoltato nella puntata di ieri è solo una parte delle intercettazioni: torneremo sull’argomento degli striscioni nella puntata della prossima ...

Juventus - parla Nedved : “il caso biglietti e l’inchiesta di Report? Un grande problema” : Juventus, Pavel Nedved ha parlato dell’inchiesta di Report in merito al bagarinaggio ed ai biglietti per l’Allianz Stadium Juventus, Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Skysport della tanto discussa questione bagarinaggio. La Juventus è tornata agli onori delle cronache a causa di un’inchiesta della Rai che ieri ha risollevato un problema già noto: “L’inchiesta di Report sui biglietti? E’ un grande ...

Inchiesta Report sulla Juventus : ecco il parere di De Laurentiis : Aurelio De Laurentiis ha risposto ad alcune domande in merito al servizio sulla Juventus andato in onda sulla Rai ieri sera Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato interpellato in merito all’Inchiesta di Report sulla Juventus. De Laurentiis, in conferenza stampa ha risposto ad alcune domande relative proprio al servizio andato in onda sulla Rai: “Gli striscioni e gli insulti contro di me? Voi non sapete si cosa si ...

I tentacoli della ‘ndrangheta sulla Juventus : dopo la puntata di Report si muove la procura Figc : Ha destato scalpore la trasmissione Report, andata in onda su Rai Tre nella serata di ieri, sui rapporto tra Juventus, Ultrà, ‘ndrangheta. Secondo quanto riferito dal Fatto Quotidiano, la procura della Figc potrebbe chiedere copia della registrazione del programma e aprire un’istruttoria per valutare la violazione del codice di giustizia sportiva da parte della dirigenza bianconera. Già nei mesi scorsi, alla luce delle rivelazioni ...

Inchiesta Report : Juventus - biglietti agli ultrà anche nel 2018. Gravina e Figc - ora tocca a voi : Dall'ok allo striscione di Superga al misterioso suicidio di Bucci, tante ombre che collegano la 'ndrangheta alla tifoseria bianconera: servono riforme

Inchiesta Report sulla Juventus : si muove la Procura : La Procura della Figc potrebbe essere interessata a chiedere copia della registrazione del programma Report in merito alla questione Juventus-bagarinaggio Dopo l’Inchiesta di Report sulla Juventus legata alla questione bagarinaggio, la Procura della Figc sarebbe pronta a muoversi per chiarire tale situazione molto calda e discussa. Secondo il Fatto Quotidiano infatti, gli inquirenti potrebbero chiedere copia della registrazione del ...

Cosa ha detto Report sulla Juventus : Si è parlato dei rapporti tra la dirigenza e la tifoseria, soffermandosi sul suicidio di un ex collaboratore della società The post Cosa ha detto Report sulla Juventus appeared first on Il Post.

Report : il suicidio - i biglietti - gli affari I clan nella curva della Juventus : Cosa c?entra il suicidio di un ex ultrà della Juve con una storia che intreccia mafia, spie, bagarinaggio e indagini della Polizia di Stato? Raffaello Bucci, che a luglio di due anni fa...

Juventus - la bomba di Report : ultrà - Agnelli e 'ndrangheta - l'intercettazione su Lapo Elkann : C'è anche Lapo Elkann al centro della attesissima puntata di Report sulla Juventus . Il programma condotto da Sigfrido Ranucci lancia siluri inquietanti sulla Signora, rovistando nelle intercettazioni ...