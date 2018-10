Juventus | Mourinho | ' Agnelli vuole 10 scudetti'

Mourinho svela il retroscena sulla Juventus : “ecco cosa mi ha detto Agnelli” : Josè Mourinho ha avuto avuto un colloquio col presidente della Juventus Agnelli nella pancia di Old Trafford prima della gara contro lo United “Nel tunnel che porta agli spogliatoi del nostro stadio ho detto al presidente Andrea Agnelli che questa stagione si apprestano a vincere l’ottavo scudetto consecutivo. Lui mi ha risposto che non gli basta e che vuole arrivare a dieci tricolori di fila”. Josè Mourinho ai microfoni ...

Mourinho risponde agli insulti dei tifosi Juventus : 'Il Triplete l'abbiamo vinto solo noi' : Sul campo la Juventus ha ottenuto all'Old Trafford, contro il Manchester United, l'ennesima vittoria di questa stagione 1-0, gol di Dybala, la terza consecutiva in Champions League che permette ai bianconeri di avvicinarsi sempre di più al passaggio del turno visti i 7 punti di vantaggio sul Valencia terzo. Sugli spalti, invece, alcuni tifosi sono usciti sicuramente sconfitti visto che, nonostante la loro squadra stesse vincendo e ipotecando la ...

Man.United-Juventus 0-1 : super Dybala - Mourinho finisce ko : La Juventus batte il Manchester United grazie a un gol di Dybala all'Old Trafford e prenota la qualificazione per gli ottavi di finale. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

Mourinho-Juventus - alta tensione : l’allenatore risponde ai tifosi bianconeri : Mourinho-Juventus – Si è concluso il terzo match valido per la 3^ giornata della fase a gironi di Champions League, si sono affrontate Manchester United e Juventus in una partita che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della competizione, la squadra di Massimiliano Allegri ha in parte riscattato il pareggio nella gara di campionato contro il Genoa. Vince la Juventus grazie alla rete di Dybala. Nel finale insulti dei tifosi ...

Juventus - lezione a Mourinho Dybala doma lo United : 0-1 E la Roma ne fa 3 al Cska : La squadra di Allegri controlla il gioco per la maggior parte della partita e passa in vantaggio al 17’ su uno spunto del portoghese. Red Devils timidi

Manchester United-Juventus : 0-1. I bianconeri sbancano l’Old Trafford - Mourinho surclassato : Con Dybala al posto dell’infortunato Mandzukic e con Cuadrado a rilevare a sorpresa Federico Bernardeschi, il primo tempo dei bianconeri è riassumibile in un solo aggettivo: sontuoso, con gli uomini di Allegri padroni del campo sin dall’inizio e per tutti i 45 minuti. La conferma della superiorità? Szczesny, ben protetto da Chiellini e Bonucci, non è stato mai chiamato in causa, mentre il suo omologo De Gea ha dovuto compiere almeno ...

