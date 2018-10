Juventus | Emre Can operato | ecco quando tornerà in campo

Juventus : operato Emre Can : ANSA, - TORINO, 29 OTT - Emre Can è stato operato oggi, a Francoforte, per il nodulo tiroideo diagnosticato qualche giorno fa. L'intervento, eseguito dal professor Vorlaender, alla presenza del dottor ...

Juventus - Emre Can si opera : ecco quanto potrebbe restare ai box : La notizia di Emre Can, a cui è stato diagnosticato un nodulo alla tiroide, ha rovinato il magic moment della Juventus, che in campo non conosce battute d’arresto. Il tedesco si sottoporrà all’intervento chirurgico a Francoforte e spera di poter riprendere gli allenamenti in tempi relativamente rapidi. Secondo le previsioni l’ex Liverpool, che per motivi precauzionali non ha lavorato in gruppo in questi giorni, dopo ...

Juventus - Emre Can si opera oggi : i tempi di recupero : Juventus, Emre Can costretto ad operarsi per un nodulo tiroideo che lo terrà fuori dal terreno di gioco per le prossime gare bianconere Juventus, Emre Can ha deciso di operarsi ed oggi finirà sotto i ferri in quel di Francoforte. Il calciatore della Juventus è alle prese con un nodulo alla tiroide che lo ha costretto all’operazione. Il tedesco dovrà restare fuori dal terreno di gioco per circa un mese, una brutta tegola per ...

Juventus - Allegri : “Brutte notizie per Emre Can - Spinazzola convocato” : Buone e brutte notizie in casa Juventus alla vigilia dell’anticipo in casa dell’Empoli. Le diffonde direttamente Massimiliano Allegri, cominciando dalle buone: “A Empoli ci sarà anche Leonardo Spinazzola. Sarà convocato, anche per farlo rientrare nel clima partita e fargli respirare aria del ritiro“. Si avvicina, invece, l’intervento chirurgico per Emre Can, fermatosi a causa di un nodulo tiroideo: “Sta ...

