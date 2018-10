Juventus | Emre Can finisce sotto ai ferri | fuori un mese

Emre Can - ultimi esami e poi l'operazione in Germania/ Ultime notizie Juventus - rischia un mese di stop : Emre Can, ultimi esami e poi l'operazione in Germania. Ultime notizie Juventus, il centrocampista tedesco rischia un mese di stop: il commento dell'endocrinologo Ghigo(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 11:31:00 GMT)

Juventus - Allegri : “Brutte notizie per Emre Can - Spinazzola convocato” : Buone e brutte notizie in casa Juventus alla vigilia dell’anticipo in casa dell’Empoli. Le diffonde direttamente Massimiliano Allegri, cominciando dalle buone: “A Empoli ci sarà anche Leonardo Spinazzola. Sarà convocato, anche per farlo rientrare nel clima partita e fargli respirare aria del ritiro“. Si avvicina, invece, l’intervento chirurgico per Emre Can, fermatosi a causa di un nodulo tiroideo: “Sta ...

Juventus - Bernardeschi più Emre Can per sbancare Manchester : TORINO - Dietro la sorpresa - Juan Cuadrado per Federico Bernardeschi in partenza al cospetto del Genoa - si nasconde probabilmente un'evidenza: a Old Trafford il giocatore più impattante di questa ...