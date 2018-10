Juventus | Cancelo in esclusiva a Skysport it | ' Ronaldo merita il Pallone d' Oro | con lui

PAGELLE / Udinese Juventus (0-2) : Cancelo sugli scudi! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 8^ giornata) : PAGELLE Udinese Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 8^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori alla Dacia Arena: tutti i giudizi(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:30:00 GMT)

Juventus pazza di Cancelo. E la fascia destra non preoccupa più : La Juve che sa solo vincere, il conto sale a 10 partite vinte su 10,, per la prima volta in questo ciclo che dura da 7 anni dà una chiara sensazione di onnipotenza. A furia di elencare le qualità ...

Juventus - le pagelle : Dybala l'ispiratore - Cancelo devastante ovunque : SZCZESNY 6 Parate da annotare sul taccuino: due, ma sono carezze. Uscite alte: idem. Passeggiata di salute, la sua. Cancelo 7,5 Lo vedi a destra, poi sbuca a sinistra, quindi di nuovo a destra pronto ...

Udinese-Juventus - Allegri : “Siamo stati maturi e attenti. Cancelo? Grande prestazione” : Ai microfoni di Skysport, Massimiliano Allegri ha analizzato la vittoria della Juve contro l’Udinese, sottolineando l’attenzione che i suoi hanno dimostrato: “Abbiamo lavorato per iniziare al meglio e stasera secondo me, abbiamo disputato la migliore partita dal punto di vista tecnico. Dimostrata maturità e attenzione. Stiamo facendo vari step e i ragazzi sanno cosa migliorare. Non bisogna smettere di giocare e oggi lo abbiamo ...

Juventus-Young Boys - probabili formazioni : riposano Chiellini e Cancelo : È il giorno di Juventus–Young Boys, sfida della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri alla per rimanere a punteggio pieno e in vetta al gruppo H, gli svizzeri per tentare il colpaccio contro una delle favorite alla vittoria finale. Fischio d’inizio alle ore 18.55, all’Allianz Stadium. Ecco le possibili scelte […] L'articolo Juventus-Young Boys, probabili formazioni: riposano Chiellini e ...

Diretta/ Juventus-Bologna (risultato live 2-0) streaming video Dazn : Joao Cancelo sfiora il tris

Juventus - Joao Cancelo difende Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione : “CR7 un esempio - ciò che è successo non…” : Joao Cancelo, terzino della Juventus, ha difeso Cristiano Ronaldo dopo il cartellino rosso rimediato nella sfida di Champions League contro il Valencia Nonostante la due giorni di Champions League sia ormai passata, il caso Cristiano Ronaldo continua a tenere banco. Il cartellino rosso rimediato dal portoghese, colpevole di una tirata di capelli all’avversario Murillo, ha fatto molto discutere negli ultimi giorni. Nonostante ...

Valencia-Juventus - le pagelle bianconere : bene Cancelo. Pjanic glaciale due volte : SZCZESNY - voto: 7,5 Attento sui tiri di Batshuayi e Soler. Poi para il rigore nel finale. CANCELO - voto: 7 Colpisce la traversa e prende il rigore, spinge e difende senza sosta. BONUCCI - voto: 6,5 ...

Valencia-Juventus 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Cancelo e Pjanic decisivi - Murillo horror : 1/7 Fabio Ferrari ...

Tra Cancelo e Alex Sandro - la Juventus pende a destra : TORINO - In crescita a destra, di nuovo al buio a sinistra. Giudizi che esulano da argomenti politici, ma che inquadrano la situazione dei terzini bianconeri in azione contro la Lazio. Fasce ...

Sorriso Juventus : Cancelo è in forte crescita : Massimiliano Allegri vuole far diventare il portoghese un top mondo nel ruolo di terzino destro , ma all'occorrenza potrebbe sia alzarlo nella linea d'attacco sia spostarlo a sinistra, senza snobbare ...

La Juventus scopre Cancelo - più decisivo di CR7 : L'ex Inter ha impressionato contro Chievo e Lazio. Per diventare un top, il portoghese dovrà crescere in fase difensiva. "Sta migliorando", il pensiero di Allegri

Pagelle / Juventus Lazio (2-0) : Matuidi e Cancelo al top! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : Pagelle Juventus Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium