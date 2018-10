Julieta | l’ultimo Almodovar ora su Infinity

davidemaggio

(Di lunedì 29 ottobre 2018)Arriva sufilm di Pedro Almodòvar,(2016), opera incentrata sui temi più cari all’autore spagnolo: le donne e l’amore, ovviamente. Per questa pellicola, il cast scelto da Almodòvar è stato formato da: Emma Suàrez, Adriana Ugarte, Blanca Parès, Inma Cuesta, Rossy de Palma e Dario Grandinetti.sta per trasferirsi in Portogallo con il proprio compagno Lorenzo, di cui è innamorata. Prepara tutti gli scatoloni ed è pronta al trasloco, ma un imprevisto cambia i suoi piani. La donna, infatti, incontra per caso Beatriz, un’amica d’infanzia della sua unica figlia Antìa, con cui non ha contatti da tredici anni. Beatriz, all’oscuro di questo allontanamento tra le due, le rivela di aver incontrato Antìa di recente, sul lago di Como, e di aver scoperto che in questo periodo è anche diventata madre.torna così in depressione, abbandona l’amato Lorenzo ...