Judo | Grand Slam Abu Dhabi 2018 | Odette Giuffrida torna alla vittoria | l’Italia può

: #judo Odette Giuffrida torna alla vittoria nel Grand Slam di Abu Dhabi e l'italia può sorridere, ritrovata la campi… - OA_Sport : #judo Odette Giuffrida torna alla vittoria nel Grand Slam di Abu Dhabi e l'italia può sorridere, ritrovata la campi… - NotiziarioH24 : RT @Eurosport_IT: BRAVISSIMA ODETTE! ???????????? Ostinata e caparbia: la nostra Odette Giuffrida vince l'ORO al Grand Slam Abu Dhabi di judo ne… - VirgilioVazzari : Judo: Grand Slam Abu Dhabi, oro per Odette Giuffrida -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Il quarto (e penultimo)della stagione di, che si è svolto in questi giorni ad Abu, ha regalato una gioia immensanazionale azzurra con la splendida medaglia d’oro dinei -52 kg femminili. L’Italia si è presentata negli Emirati Arabi Uniti solo con unaka dopo gli ottimi risultati raccolti dselezione Under 21 ai Mondiali Junior di Nassau (edizione record per la nostra nazionale con 3 ori e secondo posto assoluto nel medagliere).andava a caccia del riscatto dopo un Campionato del Mondo senior molto deludente in cui è stata eliminata all’esordio dgiovane israeliana Primo, innanzitutto per portare a casa delle vittorie per ritrovare la fiducia necessaria dopo un biennio post-olimpico davvero tormentato dagli infortuni, ed in secondo luogo per mettere in cascina dei punti fondamentali nel ranking mondiale ...