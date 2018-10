Ivan Cattaneo sarà eliminato? Video | il cantante ha davvero un fidanzato segreto?

Grande Fratello Vip 2018 - settima puntata / Eliminato e diretta : Ivan Cattaneo - Elia e Martina - chi uscirà? : Grande Fratello Vip 2018, settima puntata: chi sarà Eliminato tra Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Maryina Hamdy? Ilary Blasi e Alfonso Signorini tornano in diretta (29 ottobre)(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 06:50:00 GMT)

La notizia del segretissimo fidanzato di Ivan Cattaneo non è cosa nuova. Il cantante bergamasco ha già trattato l'argomento nei giorni passati dentro la casa del Grande Fratello Vip ma questa mattina, ...

Ivan Cattaneo torna a parlare del fidanzato al GF Vip Ivan Cattaneo, in questo primo mese passato nella casa più spiata dagli italiani, non è certo passato inosservato. Difatti il popolare cantante non si è mai nascosto dietro ad un dito, volendo sempre dire la sua opinione su tutto, in barba alle conseguenze. Motivo per cui è finito spesso e volentieri in nomination. E anche questa settimana dovrà vedersela con Elia Fongaro e Martina Hamdy.

Ivan Cattaneo fidanzato - nuove rivelazioni al Gf Vip : “Lui è famosissimo” : Gf Vip, Ivan Cattaneo parla del suo fidanzato e fa nuove rivelazioni che potrebbero costargli caro! Stamattina in giardino Ivan Cattaneo ha fatto nuove rivelazioni sul suo fidanzato. Al Gf Vip non sfugge nulla, è chiaro, ed è per questo che il cantante si è limitato molto nel raccontare particolari del suo rapporto. Ovviamente non […] L'articolo Ivan Cattaneo fidanzato, nuove rivelazioni al Gf Vip: “Lui è famosissimo” proviene ...

La sesta puntata del Grande Fratello Vip resterà nella storia della tv. Eliminata la marchesa Daniela Del Secco D'Aragona, vanno in nomination Martina Hamdy, Ivan Cattaneo e ovviamente Elia Fongaro.

Gf Vip 2018 - Maurizio Battista : "Ivan Cattaneo macchietta del gay - Lory Del Santo... Ti muore un figlio e vai al Grande Fratello?" : E' un fiume in piena Maurizio Battista, autoeliminatosi due settimane fa, dal Grande Fratello Vip 2018. Il comico romano, intervistato dal settimanale 'Oggi', tuona contro gli ex compagni d'avventura con cui, dentro e fuori dalla Casa, si è scontrato duramente con toni assai aspri e poco distensivi: La Giorgi era snob, tagliente e prevenuta. Merola si è offeso perché gli ho detto che era un poveraccio. Lui mi ha dato due volte del pezzo di m…. ...

Gf Vip - Ivan Cattaneo : "Ho il fidanzato. Ma lui sta anche con una donna" : Al Gf Vip è tempo di confessioni e colpi di scena: Ivan Cattaneo rivela chi è il suo fidanzato. Ma facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa le lacrime per l'ex compagno, con cui ha avuto una ...

Gf Vip Ivan Cattaneo minaccia di abbandonare la casa : Ivan Cattaneo ha minacciato di abbandonare la casa del “Gf Vip” in un impeto di rabbia. Tutto a causa di uno scherzo da parte dei ragazzi. Messa da parte la consueta ironia, ha dato dimostrazione di non gradire alcuni atteggiamenti da parte degli inquilini. Ed è stato protagonista di un vero e proprio attacco di panico e isteria. Nel corso della notte Elia Fongaro con la complicità di Martina Hamdy gli ha nascosto la mascherina per dormire, il ...

Grande Fratello Vip - confessione-choc di Ivan Cattaneo : 'Sono fidanzato' - ecco il loro linguaggio in codice : Ivan Cattaneo è fidanzato. La confessione dell'inquilino del Grande Fratello Vip è arrivata nella notte scorsa durante una conversazione con Martina Hamdy e Silvia Provvedi . Il ragazzo in questione, ...