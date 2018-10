Ivan Basso con Alberto Contador a caccia di nuovi fenomeni | “Matteo Moschetti è un

oasport

(Di lunedì 29 ottobre 2018)ha iniziato una nuova avventura dopo la sua grande carriera da ciclista professionista. Il vincitore di due Giri d’Italia guida infatti la Polartec-Kometa insieme adcon base a Pinto, la città natale del Pistolero. L’ambizione è quella di fare crescere i giovani. La nuova vita da dirigente sembra stimolare particolarmente il 40enne come ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Mi piace tantissimo, questa è una creatura nata da me e. Abbiamo unito le nostre esperienze per far crescere il progetto“. Ci sono tantissime novità in seno alla squadra: “Abbiamo alzato il numero degli italiani, ora sono sei. La natura del team è internazionale, ma Italia e Spagna sono i bacini più importanti. Noi vogliamo cercare di scoprire altri talenti, di trovare altrida dare alla Trek-Segafredo. ...