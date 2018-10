iPhone XS ho dimenticato la password o diventato lento

iPhone disabilitato e codice dimenticato : guida come sbloccare : Se hai un iPhone ti sarà certamente capitato di dimenticare il codice di accesso e disperarti perchè non riesci più ad accedere ai tuoi file. Di seguito è riportata una semplice guida per riuscire a recuperare l’accesso al tuo dispositivo senza, possibilmente, perdere i tuoi dati. Per poter seguire correttamente tutti i passaggi è necessario avere sul proprio computer il software iTunes. Nel caso siate in possesso di un computer Apple il ...

