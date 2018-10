iOS 12 1 | in arrivo domani con alcune novità

Tom Morello : presto in arrivo materiale inedito degli AudiOSlave : Tom Morello oltre ad aver vestito i panni del chitarrista dei Rage Against the Machine e suonare attualmente nei Prophets of Rage, è stato anche chitarrista degli Audioslave, insieme alla voce dei Soundgarden, Chris Cornell. Recentemente ha fatto sapere dice che c'è ancora del materiale inedito della band, che è ancora inascoltato. Morello fa sapere che non si tratta di moltissima roba, ma sara' pubblicata in futuro. La domanda è: 'C'è molto ...

WhatsApp : in arrivo gli sticker su Android - iOS …e Windows Mobile! : Dopo l’annuncio di Febbraio, finalmente gli sticker sono in fase di rilascio su Android, iOS e soprattutto Windows 10 Mobile! Grazie ai soliti colleghi di WAbetainfo, veniamo a conoscenza che l’aggiornamento è in fase di rilascio sui dispositivi Android e iOS e sarà successivamente supportato anche dagli “abbandonati” utenti Windows Mobile. Attenzione: Per i possessori di smartphone Android o iOS, sarà necessario un ...

Ford Mustang : in arrivo una versione “silenziOSa” della mitica muscle car americana? [VIDEO] : Un video spot ufficiale della Casa dell’Ovale Blu mostra una misteriosa immagine che potrebbe anticipare una possibile Ford Mustang elettrica Ford ha diffuso un video spot ufficiale dove viene mostrata un’immagine teaser della celebre Mustang caratterizzata da alcuni particolari che richiamano le vetture elettriche a zero emissioni. Il fotogramma in questione immortala il frontale della muscle car americana coperto dalla penombra, dove ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento/ In arrivo 3 funzioni mai viste per Android e iOS : In arrivo tre nuovi aggiornamenti per WhatsApp in attesa dell'aggiornamento generale dell'applicazione previsto per il prossimo anno ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 16:46:00 GMT)

WhatsApp - in arrivo le modalità vacanza e silenziOSa : La piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp è in evoluzione continua fin dalla sua nascita, e nei prossimi giorni sembra si doterà di almeno tre nuove funzionalità, che gli sviluppatori stanno già messo a disposizione di un ristretto numero di utenti. Dalla cerchia di utenti iscritti al programma di accesso preliminare alle versioni beta di WhatsApp sono infatti trapelate notizie inerenti innanzitutto a una cosiddetta modalità vacanza, ...

Quante novità in arrivo su WhatsApp : Linked Account - modalità silenziOSa e modalità vacanza : WhatsApp ha introdotto e sta sviluppando alcune funzionalità decisamente interessanti, per cercare di restare al passo con la concorrenza. L'articolo Quante novità in arrivo su WhatsApp: Linked Account, modalità silenziosa e modalità vacanza proviene da TuttoAndroid.

Boxe - Europei giovanili 2018 : quante possibili medaglie in arrivo per l’Italia! In otto a caccia di un metallo preziOSo : Stanno giungendo alle fasi calde gli Europei giovanili 2018 di Boxe, in programma ad Anapa, in Russia. Molte buone indicazioni arrivano dal fronte italiano, che ha portato ben otto atleti nelle vicinanze della zona medaglie. Nella giornata odierna, saranno impegnati nei quarti di finale tre uomini: nei 70 kg Yassin Hermi, dopo aver battuto il rumeno Ungureanu per decisione unanime e il serbo Karabegovic per 4-1, affronterà il bulgaro Zafirov. ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Thailandia 2018 : risultato e classifica della gara. Marquez vince - sorpasso su DoviziOSo. Valentino Rossi quarto : Marc Marquez ha vinto il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda è riuscito a battere Andrea Dovizioso al termine di un duello bellissimo e si è avvicinato ulteriormente al titolo iridato mentre Maverick Vinales completa il podio dopo il sorpasso operato su Valentino Rossi. Di seguito l’Ordine d’arrivo della gara e tutta la classifica. GP Thailandia 2018: Ordine D’ARRIVO E classifica 1. ...

Facebook Lite iOS iPhone In Arrivo! : Sta per arrivare Facebook Lite anche per iOS e iPhone. Facebook Lite arriverà anche su iOS. In arrivo una versione più leggera di Facebook per iPhone e iOS Facebook Lite iOS iPhone in arrivo Grandi novità per gli utenti iPhone e iOS: Facebook Lite è ufficialmente in fase di test su iOS, ma non sappiamo quando arriverà di preciso. […]

Emoji - in arrivo 70 nuove faccine. Disponibili con l’aggiornamento a iOS 12.1 : Oramai ci eravamo abituati a quelle Emoji sui nostri telefoni, ma è ora di conoscerne un po’ di più: 70 per essere precisi. Su iOS 12.1, il primo aggiornamento di rilievo del nuovo sistema operativo per iPhone e iPad, Apple introdurrà 70 nuove Emoji. Il potenziale espressivo dei famosi pittogrammi si allarga ancora e lo fa nel segno dell’inclusività. Le diversità etniche sono già ampiamente rappresentate da qualche anno, grazie alla ...

In arrivo 70 nuove emoji con iOS 12.1 - : E' la stessa Apple in via ufficiale a presentare le emoji, ormai ritenute elemento fondamentale per la comunicazione in tutto il mondo, in grado di far esprimere al meglio gli utenti tra loro. Ci ...

Allerta meteo : Bora furiOSa in arrivo - raffiche oltre 100 km/h : Aria fredda ad un passo, forti venti di Bora a breve al nord. raffiche oltre 100 km/h. Allerta meteo / Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, ormai l'estate ha davvero i minuti contati e...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Aragon 2018 : risultato e classifica. Marc Marquez vince davanti a DoviziOSo ed ipoteca il Mondiale. 3° Iannone - 8° Rossi : Marc Marquez si è aggiudicato il GP di Aragon 2018 dopo un duello spettacolare con la Ducati di Andrea Dovizioso e le Suzuki di Andrea Iannone e Alex Rins. La sfida si è risolta negli ultimi giri con Dovizioso che ha chiuso in seconda piazza davanti a Iannone. Discreta rimonta da parte di Valentino Rossi che ha recuperato sino all’ottava piazza. La gara ha perso uno dei favoriti alla prima curva, a causa della brutta caduta di Jorge ...